¿Qué es el parricidio en Guatemala? A quiénes protege el Código Penal y qué pena contempla

El caso de Camilo Calvo ha despertado el interés de los guatemaltecos por conocer en qué consiste el delito de parricidio, cómo lo define la legislación y qué familiares están comprendidos dentro de esta figura jurídica.

De acuerdo con el artículo 131 del Código Penal, incurre en parricidio quien, conociendo el vínculo familiar, causa la muerte de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de su cónyuge o de la persona con quien hace vida marital.

ARTÍCULO 131. Quien, conociendo el vínculo, matare a cualquier ascendiente o

descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años.

Se le impondrá pena de muerte, en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor y particular peligrosidad en el agente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa Código Penal de Guatemala, Capitulo II, De los Homicidios Calificados

Para explicar cómo se interpreta esta figura penal y quiénes están protegidos por la ley, Prensa Libre consultó a especialistas en derecho penal.

¿Qué es el parricidio?

Juan Pablo Poroj, asesor de la División Técnica del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), explica que el parricidio consiste en causar la muerte de un integrante de la propia familia cuando existe alguno de los vínculos establecidos por la ley.

"El parricidio es la muerte causada a un ascendiente, un descendiente, el cónyuge o la persona con quien se hace vida marital, siempre que el responsable conozca ese vínculo", resume el especialista.

¿Qué familiares protege la ley?

Aunque el artículo 131 del Código Penal menciona únicamente a los ascendientes, descendientes, el cónyuge y la persona con quien se hace vida marital, Poroj explica que los ascendientes son los familiares de generaciones anteriores de una persona, mientras que los descendientes son quienes provienen de ella.

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Citando a la Real Academia de la Lengua Española (RAE), Poroj aclara que "el término ascendiente se refiere al conjunto de parientes previos a una persona, incluso cuando no se mencionan explícitamente sino de manera general. Por otro lado, el termino descendiente término se refiere a quienes vendrán o descienden después de él".

Tomando lo anterior como punto de partida, entonces, los ascendientes comprenden:

Padre y madre.

Abuelo y abuela.

Bisabuelo y bisabuela.

Tatarabuelos y generaciones anteriores.

Y, los descendientes incluyen:

Hijos.

Nietos.

Bisnietos.

Tataranietos y generaciones posteriores.

Por otro lado, el Código Penal también protege al cónyuge y a la persona con quien hace vida marital, es decir, cuando existe una convivencia de pareja sin que medie un matrimonio formal.

¿Por qué el parricidio tiene una pena mayor?

Dado que el parricidio está dentro del capítulo de los homicidios calificados del Código Penal, recibe una sanción más severa que la prevista para el homicidio. Poroj explica que el elemento que agrava este delito es el vínculo familiar o matrimonial entre la víctima y el agresor.

"El lazo de sangre o de matrimonio es el elemento que diferencia el parricidio de otros delitos contra la vida. Como ejemplo, menciona el caso de un hijo que intencionalmente causa la muerte de su padre o madre, o viceversa". Juan Pablo Poroj, asesor de la División Técnica del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP)

Además, el artículo 131 del Código Penal establece que: "será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Se le impondrá pena de muerte, en lugar del máximo de prisión. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa".

El asesor del IDPP aclara que, aunque el artículo aún contempla la pena de muerte para casos considerados de mayor peligrosidad, esa sanción no se aplica actualmente en Guatemala.

En qué se diferencia del homicidio y el parricidio?

El abogado penalista explica que la principal diferencia radica en el vínculo entre la víctima y el agresor.

Mientras el homicidio sanciona la muerte de una persona sin que exista una circunstancia especial de agravación, el parricidio exige demostrar que la víctima era un ascendiente, un descendiente, el cónyuge o la persona con quien el acusado hacía vida marital, y que este conocía ese vínculo.