Sucesos
Accidente deja un muerto y un herido en ruta al Pacífico
Un vehículo chocó contra el arriate central, informaron los Bomberos Voluntarios, lo que también complicó el tránsito vehicular.
(Foto: Bomberos Voluntarios)
Los Bomberos Voluntarios reportaron un accidente de tránsito en la ruta al Pacífico este sábado 25 de julio, en el que una persona murió.
De acuerdo con la información, otra persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.
El hecho ocurrió en el kilómetro 14 de esa ruta, donde el tránsito vehicular también se vio afectado.
Según los socorristas, el vehículo chocó contra el arriate central, lo que provocó el accidente.
Al lugar acudieron elementos al menos dos compañías de los Bomberos Voluntarios.