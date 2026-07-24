Así fue el traslado de 34 reos de alta peligrosidad tras la requisa en la cárcel de Puerto Barrios

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Así fue el traslado de 34 reos de alta peligrosidad tras la requisa en la cárcel de Puerto Barrios

Las autoridades buscan debilitar estructuras criminales que, según el Sistema Penitenciario, operaban desde la prisión de Puerto Barrios.

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Reos de alta peligrosidad permanecen sentados en filas durante el operativo del Sistema Penitenciario en la cárcel de Puerto Barrios, Izabal.

La composición reúne distintos momentos del operativo en la cárcel de Puerto Barrios, desde el despliegue de agentes, el control y traslado de los reos, y los objetos ilícitos decomisados durante la requisa del 23 de julio del 2026. (Foto Prensa Libre: Sistema Penitenciario)

Decenas de hombres sentados en largas filas, uno detrás de otro, con un anillo de agentes armados vigilándolos fue una de las imágenes que se difundieron de la intervención en la cárcel de Puerto Barrios, en Izabal, que concluyó con el traslado de 34 reos considerados de alta peligrosidad hacia otros centros carcelarios.

Las fotografías difundidas por las autoridades muestran cómo se desarrolló el operativo ejecutado dentro del centro penitenciario el pasado jueves 23 de julio del 2026.

En ellas se observa a decenas de privados de libertad bajo el fuerte dispositivo de seguridad, mientras eran movilizados por agentes equipados con chalecos antibalas y cascos.

Algunos mantienen las manos detrás de la cabeza durante la movilización dentro del penal, a la espera de abordar los vehículos que los sacaron del penal para su traslado.

Los 34 privados de libertad fueron distribuidos entre las granjas penales de Pavón, Canadá y Cantel.

Aunque las autoridades los catalogaron como reos de alta peligrosidad y señalaron que el traslado busca afectar estructuras criminales que operaban desde la prisión de Puerto Barrios, no revelaron la identidad de los internos ni los delitos por los que cumplen condena.

Reos de alta peligrosidad permanecen sentados en filas durante el operativo del Sistema Penitenciario en la cárcel de Puerto Barrios, Izabal.
Privados de libertad permanecen bajo custodia durante el operativo previo a su traslado desde la cárcel de Puerto Barrios hacia otros centros penitenciarios. (Foto Prensa Libre: Sistema Penitenciario)
Agentes del Sistema Penitenciario y fuerzas de seguridad se preparan para ingresar a la cárcel de Puerto Barrios.
Los privados de libertad fueron movilizados bajo fuertes medidas de seguridad por agentes equipados con chalecos antibalas y cascos. (Foto Prensa Libre: Sistema Penitenciario)
Objetos decomisados durante la requisa en la cárcel de Puerto Barrios son exhibidos por el Sistema Penitenciario.
Las autoridades expusieron los objetos localizados durante la requisa, entre ellos teléfonos celulares, televisores, licor y droga. (Foto Prensa Libre: Sistema Penitenciario)
Teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, licor y droga decomisados en la requisa de la cárcel de Puerto Barrios.
Entre los ilícitos incautados figuran 57 teléfonos celulares, un router de internet, televisores, licor clandestino y droga. (Foto Prensa Libre: Sistema Penitenciario)
Reos de alta peligrosidad permanecen sentados en filas durante el operativo del Sistema Penitenciario en la cárcel de Puerto Barrios, Izabal.
Privados de libertad permanecen bajo custodia durante el operativo previo a su traslado desde la cárcel de Puerto Barrios hacia otros centros penitenciarios. (Foto Prensa Libre: Sistema Penitenciario)

Bloque de los decomisos

El operativo también dejó un amplio inventario de objetos prohibidos, que fueron expuestos en otra de las imágenes difundidas por las autoridades. En ella se observan decenas de teléfonos celulares, televisores, radios, un router de internet, bocinas, licor, droga y otros artículos colocados de forma ordenada sobre un patio del penal.

Según el Sistema Penitenciario, durante la requisa fueron localizados 55 teléfonos celulares y 14 televisores, además de licor y droga.

El Ejército de Guatemala presentó un inventario más amplio que incluye 57 teléfonos, dispositivos electrónicos, radios de comunicación, paneles solares, objetos punzocortantes, drogas de distintos tipos y otras pertenencias prohibidas.

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ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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