Así fue el traslado de 34 reos de alta peligrosidad tras la requisa en la cárcel de Puerto Barrios

Decenas de hombres sentados en largas filas, uno detrás de otro, con un anillo de agentes armados vigilándolos fue una de las imágenes que se difundieron de la intervención en la cárcel de Puerto Barrios, en Izabal, que concluyó con el traslado de 34 reos considerados de alta peligrosidad hacia otros centros carcelarios.

Las fotografías difundidas por las autoridades muestran cómo se desarrolló el operativo ejecutado dentro del centro penitenciario el pasado jueves 23 de julio del 2026.

En ellas se observa a decenas de privados de libertad bajo el fuerte dispositivo de seguridad, mientras eran movilizados por agentes equipados con chalecos antibalas y cascos.

Algunos mantienen las manos detrás de la cabeza durante la movilización dentro del penal, a la espera de abordar los vehículos que los sacaron del penal para su traslado.

Los 34 privados de libertad fueron distribuidos entre las granjas penales de Pavón, Canadá y Cantel.

Aunque las autoridades los catalogaron como reos de alta peligrosidad y señalaron que el traslado busca afectar estructuras criminales que operaban desde la prisión de Puerto Barrios, no revelaron la identidad de los internos ni los delitos por los que cumplen condena.

Privados de libertad permanecen bajo custodia durante el operativo previo a su traslado desde la cárcel de Puerto Barrios hacia otros centros penitenciarios. (Foto Prensa Libre: Sistema Penitenciario)

Los privados de libertad fueron movilizados bajo fuertes medidas de seguridad por agentes equipados con chalecos antibalas y cascos. (Foto Prensa Libre: Sistema Penitenciario)

Las autoridades expusieron los objetos localizados durante la requisa, entre ellos teléfonos celulares, televisores, licor y droga. (Foto Prensa Libre: Sistema Penitenciario)

Entre los ilícitos incautados figuran 57 teléfonos celulares, un router de internet, televisores, licor clandestino y droga. (Foto Prensa Libre: Sistema Penitenciario)

Privados de libertad permanecen bajo custodia durante el operativo previo a su traslado desde la cárcel de Puerto Barrios hacia otros centros penitenciarios. (Foto Prensa Libre: Sistema Penitenciario)

Bloque de los decomisos

El operativo también dejó un amplio inventario de objetos prohibidos, que fueron expuestos en otra de las imágenes difundidas por las autoridades. En ella se observan decenas de teléfonos celulares, televisores, radios, un router de internet, bocinas, licor, droga y otros artículos colocados de forma ordenada sobre un patio del penal.

Según el Sistema Penitenciario, durante la requisa fueron localizados 55 teléfonos celulares y 14 televisores, además de licor y droga.

El Ejército de Guatemala presentó un inventario más amplio que incluye 57 teléfonos, dispositivos electrónicos, radios de comunicación, paneles solares, objetos punzocortantes, drogas de distintos tipos y otras pertenencias prohibidas.

🚨 En Desarrollo 🚨 pic.twitter.com/chITrnZvn6 — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) July 23, 2026

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