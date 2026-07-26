Masacre en Boca del Monte: Reportan al menos seis muertos y dos heridos

Al menos seis personas fueron asesinadas a balazos anoche al sur de la Ciudad de Guatemala, en circunstancias que se están investigando, según confirmaron este domingo los cuerpos de socorro.

El ataque armado, que dejó otras dos personas heridas, ocurrió en Villa Canales, de acuerdo con los bomberos municipales.

Las identidades de los fallecidos no han sido divulgados por las autoridades.

La masacre se registró en el sector denominado Boca del Monte, en las afueras de una residencia, según detallaron medios locales.

En abril pasado, cinco personas fueron asesinadas dentro de una cevichería en el norte de Ciudad de Guatemala, presuntamente a manos de pandilleros.

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3.8% en el país centroamericano durante 2025 en comparación con 2024, según cálculos oficiales.

De acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el año pasado se registraron tres mil 20 asesinatos por armas de fuego, mientras que en el 2024 fueron acribilladas a tiros dos mil 910 personas.