Hallan muerto a agente de la PNC que había desaparecido

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Hallan muerto a agente de la PNC que había desaparecido

El cuerpo del policía Everardo de la Cruz Rivera fue encontrado en un campo de cultivo de Pajapita, San Marcos.

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Socorristas cubren el cuerpo del cuerpo del agente. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Socorristas cubren el cuerpo del cuerpo del agente. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

El cuerpo de Everardo de la Cruz Rivera, de 31 años, agente de la Policía Nacional Civil (PNC), fue encontrado en un campo de cultivo este sábado 25 de julio.

El hallazgo ocurrió en las cercanías de la lotificación Nuevo Pajapita, Pajapita, San Marcos, informaron las autoridades.

La PNC confirmó el hallazgo e informó que el agente estaba desaparecido desde el 22 de julio.

De acuerdo con los informes periciales, el agente presentaba una herida en el cráneo, "posiblemente producida por proyectil de arma de fuego".

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Al momento de su desaparición, el agente estaba de servicio en la aldea San Jerónimo, El Tumbador, San Marcos.

Según relató el poblador que encontró el cuerpo, iba a limpiar su sembradillo de milpa cuando "observó un bulto" y, al acercarse, se percató de que se trataba de un agente policial.

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

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Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

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