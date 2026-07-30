Jefes de bloques siguen sin respaldar el subsidio a los combustibles propuesto por el Ejecutivo

El oficialismo sigue sin conseguir el apoyo para impulsar un nuevo subsidio contra el alza al precio de los combustibles, al menos así lo dejó ver la inasistencia de la mayoría de los diputados convocados a una reunión para conocer los argumentos técnicos del Ejecutivo sobre el tema.

Luis Contreras, presidente del Congreso, no logró convencer a los jefes de bloques que se integró con apenas la mitad de sus integrantes, lo que hizo imposible conseguir los acuerdos para conocer en el pleno la iniciativa oficialista o cualquier otro mecanismo de compensación económica por los precios de los combustibles.

Ayer, la reunión, que se celebró a puerta cerrada, debía girar alrededor de la propuesta oficialista que anunció el pasado lunes el presidente Bernardo Arévalo, la cual consiste en Q3 mil 480 millones en una readecuación presupuestaria que permita dar un aporte económico de Q12 al galón de diésel y de Q3 al galón de gasolina regular, a través de los distribuidores y que estos lo apliquen al consumidor durante el despacho. Varios diputados manifestaron dudas en el beneficio y desconfianza en la transparencia del desembolso que sugiere el Ejecutivo.

Los ministros de Finanzas, Jonathan Menkos; de Energía y Minas Erwin Barrios y el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Werner Ovalle, expusieron los detalles técnicos de la propuesta oficial para convencer a los diputados.

Contreras, pese a que fue quien convocó a los jefes de bloques, no brindó declaraciones cuando terminó la poca concurrida reunión. En contraste el diputado Nery Ramos, primer vicepresidente del Congreso, sí accedió a dar declaraciones e indicó que es necesario volver a abordar el tema para la reunión del próximo lunes 3 de agosto, la primera del nuevo periodo de sesiones ordinarias que inicia este sábado 1 de agosto.

El Gobierno propone un nuevo subsidio para el diésel y la gasolina regular ante el alza de los precios internacionales. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

“No hubo ningún acuerdo en este momento. Se les requirió un informe al superintendente de Administración Tributaria y al ministro de Energía y Minas, para que informe al Congreso cuál es el análisis que han hecho para las ventas de combustible”, explicó Ramos.

El directivo destacó que en algunos diputados persisten dudas sobre la propuesta y “la impresión es que en algún lado se quedaron algunos tanques de combustible subsidiado que no fueron distribuidos al pueblo de Guatemala, y que se fue de contrabando”.

Propuestas y comentarios

Algunos de los pocos diputados que asistieron a la reunión dijeron que existe claridad en que se tiene que dar una solución a corto plazo, pero no comparten la estrategia que tiene en estos momentos el oficialismo.

La diputada Teresita de León, subjefa de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), explicó que durante la reunión se habló de hacer una propuesta de ley que reúna los principales puntos de algunas propuestas presentadas por otras bancadas.

“Se discute una propuesta hibrida, que sería exonerar de forma temporal los impuestos a la gasolina superior y regular, y el subsidio para el diésel; está la propuesta del oficialismo que es subsidio únicamente para el diésel y la gasolina regular, ahí no entra la superior; también se propone un fondo por parte de las bancadas Cabal y Valor”, explicó De León.

El diputado Álvaro Arzú Escobar, jefe del bloque Partido Unionista, también confirmó que están lejos de un consenso, en parte, porque no se consiguió sentar a todos los jefes de bancadas.

“Solo llegamos la mitad de los jefes de bloques; fue lamentable, porque creo que es un tema que debimos de haber atendido todos”, dijo Arzú.

En carreteras y puntos estratégicos, conductores realizaron caravanas y bloqueos la semana pasada en protesta al precio de los combustibles. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Sonia Gutiérrez, jefa del bloque Winaq, también criticó la inasistencia de jefes de bloques, y se sumó al grupo que reconoce tener dudas sobre cómo se ejecutó el subsidio anterior.

“Algo que prevaleció en la reunión es que el Ejecutivo nunca rindió informes de esos Q2 mil millones; entonces, qué confianza vamos a tener, la mayoría de la población no tiene confianza al subsidio”, declaró Gutiérrez.

Enmiendas y poca información

En el otro extremo está el oficialismo que todavía espera convencer a los congresistas de apoyar su propuesta. José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala, indicaron que en estos momentos siguen construyendo los acuerdos para la aprobación del subsidio.

Los representantes del Ejecutivo en el Congreso admitieron que están de acuerdo con hacer modificaciones a la propuesta original bajo un consenso legislativo, que esperan, permita la aprobación del subsidio en el corto tiempo.

“Hemos acordado presentar las enmiendas que sean necesarias para fortalecer la propuesta, en la línea de que pueda garantizar que el subsidio si llegue al consumidor final”, dijo Godoy Palala.

La diputada Palala es una de las negociadoras del EJecutivo y espera conseguir los votos para el subsidio. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Ante las dudas de algunos diputados que cuestionan cómo fue ejecutado el primer subsidio al combustible, la diputada oficialista descartó que hubiera alguna malversación, pero sí reconoció que pudo fallar la comunicación sobre el dinero ejecutado.

“Los ministros están de acuerdo en que lo que ha faltado es comunicar como se ejecutó el anterior subsidio, para que todos tengan una claridad que se ejecutó con transparencia, que llegó al beneficiario final”, indicó.

Para la próxima sesión de jefes de bloque se espera contar nuevamente con autoridades del Ministerio de Finanzas; Ministerio de Energía y Minas; Ministerio de Economía; y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).