Trump prueba un mensaje para las elecciones de mitad de mandato centrado en los “comunistas”

El presidente Donald Trump denunció a los demócratas como “comunistas” después de que los autodenominados socialistas democráticos ganaran las primarias en Nueva York la semana pasada, lo que anticipó un nuevo enfoque para su campaña en las elecciones de mitad de mandato de este año.

Si bien era una novedad en sus discursos recientes, la línea de ataque era similar a las que utilizó a lo largo de la campaña del 2024 y se basaba en una centenaria tradición de derecha que abarca el movimiento original America First de la década de 1930 y las investigaciones dirigidas por el senador Joseph McCarthy —republicano por Wisconsin— en la década de 1950.



Aunque su discurso fue tranquilo y comedido, Trump utilizó un lenguaje satanizador y deshumanizante para describir a sus oponentes políticos y lanzó violentas advertencias sobre sus intenciones. “Son animales”, dijo el mandatario el viernes último, al dirigirse a conservadores cristianos en un simposio de la Coalición Fe y Libertad en Washington D. C. “Tenemos que detener esto, este horrible cáncer que está invadiendo nuestro país llamado comunismo”.



En una intervención en el mismo salón de baile del hotel Washington Hilton donde, supuestamente, un pistolero intentó matarlo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en abril pasado, advirtió claramente que los comunistas suelen recurrir a los asesinatos. El sospechoso se ha declarado inocente. “Espero que tengamos una experiencia un poco más agradable”, dijo Trump sobre su regreso al lugar, donde también tuvo lugar el atentado contra la vida del expresidente Ronald Reagan en 1981.



Guardias de seguridad privados permanecieron junto a las puertas del salón de baile durante todo el discurso, mientras que agentes del Servicio Secreto, vestidos con equipo táctico, sostenían rifles justo afuera de las puertas minutos antes de la llegada de Trump. La multitud de conservadores cristianos esbozó algunas risas educadas cuando Trump comenzó a hablar sobre la amenaza del comunismo, como cuando dijo que “sería el mayor comunista de la historia".



“Señoras y señores, a partir de ahora, no tendrán que pagar alquiler”, dijo Trump con sarcasmo. “A partir de ahora, quien quiera una casa, que no se preocupe. Que elija la que quiera. ¡Todos recibirán comida gratis!”. Pero el público permaneció en su mayoría en silencio mientras él lanzaba la más funesta de sus advertencias, y el propio Trump parecía poco entusiasmado al leer del teleprompter sobre los comunistas "ateos" que, según él, estaban tomando el control del Partido Demócrata.



El tono discreto de Trump fue coherente con sus otros discursos de la semana pasada, en los que se mostró menos vehemente respecto de las elecciones de mitad de mandato que en ciclos electorales anteriores. El gobernante se enfrentó la semana pasada a los republicanos del Congreso al cancelar abruptamente la firma de un proyecto de ley bipartidista para reducir los costos de la vivienda e insistir en que accedieran a su exigencia de aprobar nuevas restricciones al voto.



Trump afirmó que los comunistas representan una amenaza especial para los cristianos, en referencia a la violencia en países como Nigeria, donde las Naciones Unidas afirman que el comunismo no es un factor y la mayoría de las víctimas son musulmanas. “Cerrarán sus iglesias en este país”, dijo Trump. “Matarán a su gente. Y eso es lo que pretenden”. Trump ya había atacado a los demócratas llamándolos comunistas. A menudo tildaba a Kamala Harris de marxista basándose en las investigaciones económicas de su padre.



También utilizó el término comunista contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, salvo durante un breve respiro de tres meses a principios de este año. El renovado interés de Trump surgió después de que los candidatos respaldados por Mamdani e identificados con los Socialistas Democráticos de América (DSA, en inglés) arrasaran en las primarias para la Cámara de Representantes en Nueva York el martes último.

Este grupo de izquierda aspira a expandirse a escala nacional, pero se enfrenta a pruebas en las próximas primarias de Denver, Detroit y el sur de Florida, donde los candidatos del DSA tienen menos experiencia que en Nueva York, un electorado con características demográficas diferentes, y carecen de un candidato a la alcaldía.



Trump acusó a los demócratas de no haber resistido el avance socialista. A principios de este mes, los demócratas moderados de la Cámara de Representantes asumieron un compromiso para distanciarse de la DSA, y reafirmaron su adhesión al capitalismo y al centrismo. Según un análisis de encuestas realizado por Charles Franklin, encuestador de la Universidad de Marquette, 40% de los demócratas tiene una opinión favorable de la DSA, la misma proporción que afirma no haber escuchado lo suficiente como para formarse una opinión.



Entre todos los adultos estadounidenses, 21% tenía una opinión favorable; 47%, una opinión desfavorable, y un 31% no había escuchado lo suficiente.

Ralph Reed, presidente de la Coalición Fe y Libertad, calificó el discurso de deliberado y con un propósito claro. “Sentía que era importante decirlo”, afirmó Reed. Si bien reconoció que los índices de aprobación actuales de Trump son demasiado bajos, expresó optimismo de que la bajada de los precios de la gasolina mejorará las posibilidades de los republicanos.



Reed comentó que, en su opinión, las declaraciones de Trump del viernes último fueron un “buen mensaje” para las elecciones de mitad de mandato.

“Si hacemos bien nuestro trabajo y entienden que hay un contraste entre un conservador con sentido común y un loco, sin duda cambiarán estas cifras”, dijo Reed.