Los senadores republicanos almuerzan con Trump tras los recientes enfrentamientos

El presidente Donald Trump se reunió ayer con los senadores republicanos tras haber tenido repetidos enfrentamientos con ellos en los últimos días, exigiéndoles que debatieran una legislación sobre el voto que, según los republicanos, no cuenta con el apoyo suficiente para ser aprobada, y que alcanzaran un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, acuerdo que muchos de ellos han criticado. Ayer, Trump almorzó con los senadores republicanos en el Capitolio, en su primer encuentro con toda la bancada desde que desayunaron en la Casa Blanca en noviembre.

El almuerzo tuvo lugar horas después de que Trump sorprendiera a muchos republicanos al declarar que no firmaría un proyecto de ley bipartidista sobre vivienda, aprobado por abrumadora mayoría en el Congreso, hasta que los legisladores aprobaran un proyecto de ley sobre votación, la Ley para Salvar a Estados Unidos. Tras el almuerzo, Trump afirmó que los republicanos estaban unidos, aunque reconoció que no mantenía una buena relación con todos los senadores republicanos. “Estamos muy orgullosos del partido.

Nos gusta nuestro líder”, dijo Trump a los periodistas, flanqueado por el líder de la mayoría del Senado, John Thune —republicano por Dakota del Sur—, y otros senadores republicanos. “En realidad, nos caen bien todos los presentes. Hay algunos que no me caen bien, pero no pasa nada. Creo que saben quiénes son”. La relación de Trump con algunos senadores republicanos se ha deteriorado en los últimos meses, sobre todo porque contribuyó a la derrota de dos de ellos en las primarias republicanas. Los senadores John Cornyn —republicano por Texas— y Bill Cassidy —republicano por Luisiana— perdieron sus primarias el mes pasado después de que Trump respaldara a sus oponentes.

Ninguno de los dos ha hablado con el presidente desde que este contribuyó a poner fin a sus carreras políticas. Cornyn lamentó lo que describió como las recientes disputas entre Trump y los republicanos del Senado. “La pregunta principal que me gustaría hacerle al presidente es: ¿Quiere ganar las elecciones de mitad de mandato?”, dijo Cornyn a los periodistas. “Las luchas internas entre los republicanos no favorecen la victoria. Y si queremos ganar, creo que tendremos que cambiar nuestra forma de actuar”.

El mes pasado, Trump enfureció a los senadores republicanos al llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia para crear un fondo de US$1 mil 800 millones destinado a compensar a personas, incluidos sus aliados políticos, que alegan haber sido procesadas injustamente durante la administración Biden. Algunos senadores republicanos expresaron su temor de que esto pudiera beneficiar a personas condenadas por el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021. Finalmente, la administración cedió, pero Trump ha creado más problemas para su partido.

La semana pasada ordenó a Jay Clayton, su nominado para director de inteligencia nacional, que no se presentara a su audiencia de confirmación en el Senado. Esta medida frustró un plan republicano para renovar una importante ley de vigilancia. El acuerdo que Trump alcanzó con Irán ha suscitado fuertes críticas, incluso de algunos de sus aliados en el Senado. Además, Trump ha pasado meses presionando a los republicanos para que aprueben una ley electoral que, según el líder de la mayoría del Senado, John Thune —Dakota del Sur—, y otros republicanos, no cuenta con el apoyo suficiente para salir adelante.

Luego, Trump desestabilizó aún más la agenda republicana al declarar que no firmaría el proyecto de ley bipartidista de vivienda, aprobado por abrumadora mayoría en el Congreso, hasta que los legisladores aprueben un proyecto de ley electoral conocido como Ley para Salvar a Estados Unidos. El martes declaró a la prensa que planeaba presionar a los republicanos durante el almuerzo para encontrar la manera de que el proyecto de ley se aprobara en el Senado. “Tenemos que aprobarlo”, dijo el martes en Pensilvania. “Así que tendremos que hablar de eso y de muchas otras cosas”.

El proyecto de ley exigiría a los estadounidenses demostrar su ciudadanía al registrarse para votar y presentar una identificación con foto al votar. Trump también ha propuesto incluir otras prioridades en el proyecto de ley, como prohibir la mayoría del voto por correo, impedir que las mujeres y niñas transgénero participen en deportes femeninos y restringir la atención médica para la transición de género en menores de edad. Los republicanos tienen opciones limitadas para aprobar el proyecto de ley, ya que todos los demócratas se oponen. Podrían eliminar la regla del filibusterismo vigente en el Senado, que requiere 60 votos para aprobar la mayoría de las leyes.

O podrían intentar eludir el filibusterismo forzando un debate prolongado en el pleno del Senado y tratando de agotar a los demócratas. El senador Mike Lee —Utah— ha presionado con insistencia durante meses para que se opte por la segunda vía, pero otros republicanos afirman que la estrategia es poco práctica y está condenada al fracaso, y algunos de ellos han expresado su frustración con Lee. “No tiene los votos”, dijo Cassidy a los periodistas. “Así que es hora de hablar de otra cosa”.



El senador Thom Tillis —republicano por Carolina del Norte— declaró a los periodistas que creía que Lee estaba motivado por "ingenuidad o por el deseo de conseguir más 'me gusta' en una publicación en las redes sociales, o quizás por ambas cosas". “Estamos siguiendo un camino improductivo, y cada minuto que le dedicamos no lo estamos dedicando a algo que podría ayudar a mis colegas a ser reelegidos”, dijo Tillis. Lee no ha cedido.

Después de que Thune declaró a la prensa que su partido debe afrontar la "dura realidad" de que no hay suficientes republicanos que apoyen la eliminación del filibusterismo para aprobar el proyecto de ley, Lee respondió que ni él ni sus aliados pueden ser descartados como si "ignoraran la dura realidad".



Los demócratas se han burlado de los republicanos del Senado por pelearse con Trump y entre ellos mismos. “Los republicanos se están acribillando entre sí”, declaró el miércoles en el pleno del Senado el líder de la minoría republicana, Chuck Schumer. “No pueden gobernar ni siquiera a su propio grupo parlamentario de 53 personas, y mucho menos a un país de cientos de millones”. Irán es otro posible punto de conflicto en el almuerzo. Varios republicanos, entre ellos el senador Tom Cotton (Arkansas), presidente del Comité de Inteligencia del Senado, y el senador Roger Wicker (Mississippi), presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, han criticado el acuerdo alcanzado por la administración con Teherán.

"Este acuerdo prevé el envío de US$300 mil millones al ayatolá y al régimen islámico de Irán", declaró el senador Ted Cruz (republicano por Texas) en su podcast Veredicto con Ted Cruz. "Eso sería un error gravísimo. Si el ayatolá recibe US$300 mil millones, ese dinero se utilizará para financiar el terrorismo y asesinar a estadounidenses". Trump no parece estar abierto a ese tipo de comentarios. Preguntado el martes sobre su mensaje a Cruz y otros críticos del acuerdo, Trump dijo a los periodistas: "Creo que cualquiera que lo haya criticado debe ser educado, incluso si son amigos míos".

Estamos siguiendo un camino improductivo, y cada minuto que le dedicamos no lo estamos dedicando a algo que podría ayudar a mis colegas a ser reelegidos.

Cuatro republicanos, entre ellos Cassidy, fueron más allá y votaron el martes con los demócratas para impedir que Trump ordenara más ataques contra Irán. Su apoyo permitió que la resolución sobre los poderes de guerra fuera aprobada en el Senado, en una condena bipartidista al conflicto. Tillis y Cornyn se mantuvieron fieles a su partido en la resolución, pero se han vuelto cada vez más críticos con la administración. El año pasado, Tillis decidió no presentarse a la reelección después de que Trump lo atacara por oponerse al proyecto de ley republicano sobre impuestos y política interna, lo que le dio más libertad que a algunos de sus colegas para desafiar a la administración.

Antes de la segunda vuelta de las primarias del 26 de mayo, Cornyn se mostró respetuoso con Trump, llegando incluso a proponer el mes pasado cambiar el nombre de una autopista en su honor. Sin embargo, ha alzado la voz con más fuerza desde su derrota ante Ken Paxton, el controvertido fiscal general de Texas a quien el presidente respaldó a pesar de las súplicas de Thune para que Trump apoyara a Cornyn. Cornyn afirmó que la deferencia de los republicanos del Senado hacia Trump —incluida la suya propia— no parece haberles beneficiado en absoluto. Añadió que creía que Trump había respaldado a Paxton en parte para vengarse de Thune por no haber aprobado la Ley para Salvar a Estados Unidos.

“Creo que lo han castigado por decirle la verdad al presidente”, dijo Cornyn refiriéndose a Thune. El senador Rick Scott (republicano por Florida), quien coordinó los almuerzos de los senadores republicanos los miércoles, invitó a Trump a dar un discurso. De manera inusual, no avisó a Thune con antelación antes de extenderle la invitación. Scott es uno de los principales aliados de Trump en la promoción de la Ley para Salvar a Estados Unidos. Ha propuesto celebrar votaciones diarias durante las sesiones del Senado sobre el proyecto de ley —o sobre partes del mismo, como la exigencia de presentar prueba de ciudadanía para votar— para mantener la presión.

Indicó que esperaba que la reunión del mediodía incluyera los logros del partido, las elecciones de mitad de mandato y las posibilidades del Partido Republicano en los dos últimos años de la presidencia de Trump. Thune, quien se reunió con Trump para almorzar el miércoles, reconoció que no siempre está de acuerdo con él, pero afirmó que su relación es sólida. “Soy muy directo con el presidente”, dijo Thune a los periodistas el martes. “Hablo con franqueza con él y viceversa. A veces tenemos diferencias de opinión, pero creo que lo importante son los temas que realmente importan para el futuro de este país y para el pueblo estadounidense; en ellos hemos estado unidos”.

Algunos republicanos han desestimado los rumores de una ruptura entre Trump y Thune, calificándolos de exagerados. El almuerzo es una forma de que el partido se una, dijo Wicker. “Somos una familia y a veces tenemos que hablar las cosas”, dijo Wicker.