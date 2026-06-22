Los iraníes, cansados ​​de la guerra, vislumbran un rayo de esperanza a medida que el acuerdo de Trump va tomando forma.

Aunque su gobierno, y el presidente Donald Trump, se esfuerzan por presentar el acuerdo como prueba de victoria, muchos iraníes de a pie afirman que la guerra no ha traído más que devastación. Durante cinco semanas de combates, los ataques aéreos estadounidenses e israelíes alcanzaron más de 13 mil objetivos militares, industriales y políticos en Irán, dañando o destruyendo miles de estructuras y causando la muerte de más de 1 mil 700 civiles, entre ellos más de 150 niños en una escuela el primer día de la guerra.

Si bien la ofensiva no logró derrocar al gobierno iraní, sí agravó la crisis económica del país, castigando a una población civil de más de 90 millones de personas que ya sufría años de penurias. La inflación ha superado el 70% y la moneda del país, el rial, se cotiza a más de 1.8 millones por dólar estadounidense, uno de los múltiples mínimos históricos registrados en los últimos años. The Washington Post entrevistó a más de una docena de iraníes, mediante mensajes de voz compartidos a través de aplicaciones de mensajería, sobre el impacto de la guerra y sus esperanzas de paz.

Las severas restricciones a internet y las preocupaciones de seguridad dificultan el contacto con personas dentro de Irán. Quienes accedieron a hablar lo hicieron con la condición de ser identificados únicamente por su nombre de pila. “Cuando me enteré de la firma del memorándum, lo primero que sentí fue alivio, aunque no alegría”, dijo Nima, de 45 años, propietaria de una pequeña papelería en Teherán. Nima afirmó que no cree que ninguna de las partes, ni su gobierno ni sus oponentes extranjeros, sean "dignas de confianza", por lo que la frágil paz podría "desmoronarse". No obstante, se mostró optimista.

“Quiero que mi hijo viva en un país con un futuro predecible, no en uno donde cada día nos despertemos con una nueva crisis”, dijo. Parichehr, de 32 años, maestra de primaria en Isfahán, en el centro de Irán, se mostró escéptica ante el acuerdo de paz preliminar. "Para ser honesta, este memorándum no me produjo ninguna sensación especial. No me sentí ni feliz ni triste", declaró. Anahita, una estudiante de ciencias políticas de 24 años de Shiraz, en el sur del país, dijo sentir una "esperanza cautelosa". “No soy ni tan optimista como para pensar que todo cambiará de repente, ni tan pesimista como para decir que no importa”, afirmó.

A medida que empezaban a surgir los detalles de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, los funcionarios iraníes se apresuraron a defender el acuerdo inicial. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, utilizó la aplicación X para asegurar al público que Irán no se "sometería a la humillación". “Lo acordado representa un paso importante para detener la guerra e iniciar las negociaciones, pero aún no se ha concretado un acuerdo definitivo”, afirmó. “El objetivo del gobierno, con o sin acuerdo, es brindar un servicio sincero al pueblo”.

Sin embargo, el apoyo al acuerdo en Irán no es unánime. En Teherán estallaron protestas, donde los manifestantes criticaron duramente al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y al principal negociador del acuerdo, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Una minoría ultraconservadora en Irán se opone a cualquier tipo de acercamiento con Estados Unidos, abogando en cambio por continuar la guerra con el país que asesinó al líder supremo de Irán.

Lo acordado representa un paso importante para detener la guerra e iniciar las negociaciones, pero aún no se ha concretado un acuerdo definitivo.

Desde la declaración del alto el fuego en abril, muchos iraníes consultados por The Post afirmaron que el gobierno iraní y sus fuerzas de seguridad parecen haber salido fortalecidos del conflicto con Estados Unidos. Hay más grupos paramilitares en las calles de las ciudades, han aumentado los arrestos y las ejecuciones. Por la noche, la televisión estatal transmite confesiones forzadas de iraníes arrestados bajo cargos de espionaje.

Desesperada por un cambio en un sistema de gobierno que considera opresivo, Reera, una profesora de sociología de 32 años en Teherán, comenzó a simpatizar con la idea de que la intervención militar externa podría lograr lo que los sucesivos movimientos de protesta, como el reprimido con una violenta represión a gran escala a principios de este año, no consiguieron: derrocar al gobierno represivo. En cambio, según ella, la guerra parece haber fortalecido aún más al Estado.

“Patrullas, hombres armados, controles callejeros, arrestos” están por todas partes, dijo. “Parte de la sociedad pensaba que si Khamenei desaparecía, todo el sistema colapsaría de inmediato, pero el sistema no es solo una persona”, afirmó. “Esto ha generado una nueva desesperación”. Desde que el alto el fuego inicial detuvo en gran medida la guerra en abril, los defensores de los derechos humanos afirman que la represión iraní contra la disidencia, iniciada durante las protestas, no ha hecho más que intensificarse.

Amnistía Internacional contabilizó 39 ejecuciones políticas desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero, muchas de ellas resultado de "procesos judiciales acelerados y sumamente injustos". Un informe de Amnistía, elaborado de forma encubierta en lo que el gobierno iraní denomina "condiciones de guerra", describió el mes pasado la represión como un "ataque frontal contra el pueblo de Irán". Elnaz, una gerente de marketing de 35 años que reside en Karaj, al oeste de Teherán, dijo que desde la guerra ha notado que la gente tiene más miedo de expresarse.

“Esta guerra ha provocado que todo el mundo guarde silencio”, dijo, prediciendo que el conflicto acabará desembocando en “una espiral de silencio” y que en pocos años “la república islámica gobernará sin que se oiga ninguna voz de protesta”. Trita Parsi, analista especializado en Irán con amplios contactos entre los líderes iraníes, del Instituto Quincy para la Política Exterior Responsable (un centro de estudios de Washington que aboga por la moderación en la política exterior), afirmó que la guerra ha sido "un desastre para la democratización de Irán".

En diciembre y enero, las protestas a nivel nacional en Irán y la brutal respuesta del gobierno, que causó la muerte de miles de personas en cuestión de días, acapararon la atención tanto a nivel nacional como internacional. Desde que comenzó la guerra, la atención se ha desviado por completo. “La guerra de Trump salvó a la República Islámica en un momento en que se enfrentaba a la mayor crisis de legitimidad de los últimos 20 años”, dijo Parsi. En definitiva, Parsi afirmó creer que el levantamiento de las sanciones animará al gobierno iraní a revertir algunas de sus políticas represivas y a mejorar la vida del pueblo iraní. Sin embargo, advirtió que "no es una solución rápida".

La guerra que algunos prometieron que nos salvaría solo nos hizo más miserables.

“A largo plazo, si se tiene una economía abierta en la que se fortalece la clase media y la sociedad frente al Estado, el camino que hemos visto en casi todos los demás países es un movimiento hacia la democracia”, dijo. La maestra de primaria de Isfahán, Parichehr, dijo que vería con buenos ojos el tipo de alivio económico y cambio que permitiría a Irán abrir su economía y asemejarse más a la de otros países de la región, como los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, expresó su temor de que cualquier acuerdo que no incluya medidas para garantizar una mayor rendición de cuentas por parte del gobierno iraní sea inviable.

“A mucha gente le preocupa que, aunque lleguen más recursos financieros al país, el impacto no necesariamente repercutirá de forma justa en la vida de los ciudadanos”, afirmó. Independientemente de los términos del acuerdo, muchos temen que la reanudación de la guerra sea inevitable. Tras la guerra de 12días con Israel, Irán se vio invadido por temores similares y, esta vez, se dice que poco ha cambiado. Elnaz, la gerente de marketing, afirmó que, dado que Irán considera su conflicto con Estados Unidos como existencial, no hay margen para los compromisos que conducen a una paz verdadera. "No hay término medio", declaró.

Reera, la profesora de sociología, afirmó que algunas personas aún creen que el regreso a la guerra liberará finalmente al pueblo iraní de sus dirigentes. Añadió que algunos iraníes siguen pidiendo a Estados Unidos e Israel que "terminen el trabajo". Pero en lo que a ella respecta, tras haber vivido la guerra, afirmó que jamás volvería a apoyar la intervención militar. “La guerra que algunos prometieron que nos salvaría solo nos hizo más miserables”, dijo.