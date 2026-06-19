“Ni yo ni Italia suplicamos nunca”: Meloni acusa a Trump de inventar que le rogó una foto

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“Ni yo ni Italia suplicamos nunca”: Meloni acusa a Trump de inventar que le rogó una foto

Tras las declaraciones de Donald Trump sobre una supuesta petición de foto durante la cumbre del G7, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respondió con dureza y aseguró que el mandatario estadounidense inventó la historia.

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Giorgia Meloni Donald Trump Italia cumbre G7

La relación entre Donald Trump y Giorgia Meloni vuelve a estar bajo escrutinio después de que la primera ministra italiana desmintiera públicamente una versión del presidente estadounidense sobre un encuentro durante la cumbre del G7. (Foto Prensa Libre: EFE/ Palazzo Chigi).

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se declaró “atónita” por unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo a un canal de televisión que ella le suplicó en la reciente cumbre del G7 que se tomaran una foto juntos, lo que la mandataria ha calificado de “invento”.

El episodio ha llevado al ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, a cancelar la visita que tenía previsto hacer a Estados Unidos los días 21 y 22 de junio, tras las “graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni”, que “ofenden a toda Italia”.

“Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Sinceramente, estoy atónita”, afirmó Meloni en un mensaje en sus redes sociales, donde añade: “Ni yo ni Italia suplicamos nunca”.

Así respondió Meloni a la entrevista telefónica que le hizo un periodista del canal de televisión italiano La 7 a Trump, y de la que se ha divulgado solo la transcripción al italiano. Según ese medio, el presidente estadounidense afirmó sobre Meloni: “En la cumbre del G7, me suplicó que me tomara una foto. Me dio pena”.

¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo! ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto conmigo! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!”, se lee en la transcripción.

Ante estas palabras, Meloni publicó un video en sus redes sociales en el que añadió: “No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Además, no es la primera vez que ocurre“.

“Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente”, lanzó.

Durante el G7, Meloni afirmó que su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no había cambiado y achacó sus últimas desavenencias al “carácter fuerte de ambos” en la defensa de sus intereses.

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“Yo no he notado nuestra relación cambiada. No ha habido entre nosotros recriminaciones ni hemos hablado de lo que ha sucedido. Donald Trump y yo tenemos un carácter fuerte y ambos somos líderes que defienden con determinación el interés nacional”, afirmó en una rueda de prensa al final de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian.

Y agregó: “Nosotros no necesitamos aclarar nada cuando no estamos de acuerdo con algo”.

Durante la cumbre pudo verse a Meloni charlar en varias ocasiones con Trump, después de los varios encontronazos que ambos, antiguos aliados, han protagonizado por la guerra en Irán y por los ataques del estadounidense al papa León XIV.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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