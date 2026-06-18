US$14 millones después, las algas regresan al estanque que Trump remodeló

El Estanque Reflectante de Washington, ubicado frente al Monumento a Abraham Lincoln, volvió a llenarse de algas apenas unas semanas después de concluir una costosa remodelación impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo objetivo era limpiar el agua, sellar filtraciones y renovar la imagen de uno de los espacios más fotografiados de la capital estadounidense.

La obra, finalizada a principios de junio, incluyó un revestimiento azul oscuro en el fondo del estanque, descrito por la Administración como un tono “inspirado en la bandera estadounidense”. Sin embargo, las altas temperaturas, el agua natural usada en el sistema y la persistencia histórica de algas provocaron que el color verde reapareciera en la superficie.

El proyecto costó alrededor de US$14 millones, muy por encima de las estimaciones iniciales de menos de US$2 millones, según reportes de medios estadounidenses. La intervención formó parte de un plan más amplio para “embellecer” Washington antes del aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos.

The water is ON, the Reflecting Pool is reflecting, and D.C. is looking better than ever.



We are so back. THANK YOU, PRESIDENT TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/J3xE33XiA5 — The White House (@WhiteHouse) June 4, 2026

Por qué volvieron las algas

Aunque la remodelación buscaba resolver el problema, especialistas señalan que el estanque tiene condiciones que favorecen la proliferación de algas. El agua proviene del Tidal Basin, una fuente natural difícil de tratar, y el estanque permanece expuesto al calor, la luz solar y la acumulación de materia orgánica.

Personas caminan al lado del estanque situado frente al Monumento a Abraham Lincoln este jueves, que se llenó de algas y tiñeron de verde el agua, en Washington (EE.UU.). (Foto: Prensa Libre, EFE/Leonor Trinidad).

Además, expertos citados por medios estadounidenses advirtieron que el fondo azul oscuro puede elevar la temperatura del agua, lo que favorece el crecimiento de algas. La Administración afirmó que se trataba de algas “residuales” y que serían eliminadas tras la renovación, pero las manchas verdes se extendieron en los días posteriores.

Qué se hizo en la remodelación

La intervención incluyó el recubrimiento del fondo de hormigón con material impermeabilizante azul oscuro, el sellado de juntas con fugas y la instalación de tecnología para purificar el agua. También se incorporaron generadores de nanoburbujas de ozono, promovidos como una herramienta para combatir las algas.

Los servicios de mantenimiento aplicaron tratamientos químicos y retiraron manualmente las algas. En imágenes difundidas por agencias y medios locales se observa a trabajadores usando mangueras, aspiradoras tipo piscina y equipos de limpieza para recuperar el tono azul del fondo.

La reaparición de algas reavivó las críticas por el costo del proyecto. Reportes de prensa estadounidense indican que la remodelación alcanzó unos US$14.2 millones y que buscaba corregir filtraciones y transformar el estanque en un espacio de apariencia más limpia y azul.

WASHINGTON (DC, EEUU), 18/06/2026.- Personas limpian el estanque situado frente al Monumento a Abraham Lincoln este jueves, que se llenó de algas y tiñeron de verde el agua, en Washington (EE.UU.). (Foto: Prensa Libre, EFE/Leonor Trinidad).

El proceso también generó debate porque algunos contratos fueron adjudicados sin licitación pública, bajo el argumento de urgencia por la cercanía de las celebraciones del aniversario nacional.

Un símbolo histórico difícil de mantener

El Estanque Reflectante es uno de los lugares más reconocibles de Washington. Se extiende entre el Monumento a Lincoln y el Monumento a Washington, y ha sido escenario de momentos históricos, como el discurso de Martin Luther King Jr. en 1963.

Pese a la inversión y a la tecnología aplicada, el retorno de las algas evidencia el reto de mantener libre de contaminación visual un estanque de gran tamaño, expuesto al clima y alimentado por agua natural. La limpieza continúa mientras turistas y residentes observan cómo el azul prometido volvió a mezclarse con el verde.

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