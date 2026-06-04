“Hermoso y limpio carbón”: La inversión de unos US$700 millones de Trump con nuevas plantas en EE. UU.

Este 4 de junio, el presidente Donald Trump anunció un plan de inversión de aproximadamente US$700 millones para fortalecer la industria del carbón y la generación termoeléctrica que este mineral produce en EE. UU.

Además de la inversión, el mandatario también anunció la construcción de dos nuevas plantas en Virginia Occidental y Alaska, en un nuevo esfuerzo por reforzar el uso de combustibles fósiles.

Además de calificar el mineral como "hermoso y limpio", Donald Trump dijo durante el anuncio en la Casa Blanca que estas inversiones forman parte de una estrategia para ampliar la capacidad energética de EE. UU.

"Estamos tomando medidas históricas para reducir el precio de la energía y el costo de vida para todos los estadounidenses con el poder del limpio y hermoso carbón", dijo Trump en la Casa Blanca.

El anuncio indica que ambas plantas son una respuesta al aumento de la demanda eléctrica tanto en sectores tecnológicos como industriales.

President Donald Trump announced Thursday he will invoke Cold War-era emergency powers to direct nearly $700 million to help the U.S. coal ​industry ship the carbon-intensive fuel to Asia and help power companies burn it domestically. pic.twitter.com/1EcuBQYwgA — NEWSMAX (@NEWSMAX) June 4, 2026

Además de la construcción de las plantas, Trump también anunció que se reactivará una planta en Maryland, la cual ha estado inhabilitada en años recientes.

El plan también incluye la construcción de una nueva terminal termoeléctrica en California y la modernización de otras instalaciones para la exportación de carbón al extranjero.

🇺🇸 | El presidente Trump firma una enorme orden ejecutiva que destina casi $1 MIL MILLONES bajo la Ley de Producción para la Defensa en tiempos de guerra para PLANTAS DE CARBÓN en todo EEUU. 🔥 El presidente Trump vela por la seguridad nacional de EEUU. pic.twitter.com/XIxpH58aLp — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 4, 2026

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en el 2025, su Administración ha impulsado un giro en la política energética, con la eliminación de varias regulaciones ambientales de la era anterior, incluida la flexibilización de los límites a las emisiones de centrales térmicas y la reducción de restricciones a proyectos de combustibles fósiles.

Además, el magnate neoyorquino volvió a retirar a su país del Acuerdo de París siete días después de retornar al poder.

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