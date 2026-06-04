“Hermoso y limpio carbón”: La inversión de unos US$700 millones de Trump con nuevas plantas en EE. UU.

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“Hermoso y limpio carbón”: La inversión de unos US$700 millones de Trump con nuevas plantas en EE. UU.

Trump anunció una inversión de US$700 millones para fortalecer la industria del carbón así como la construcción de nuevas plantas en Virginia Occidental y Alaska.

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El presidente estadounidense Donald Trump anuncia un plan para apoyar la industria del carbón en Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump hizo un anuncio sobre el "Carbón Limpio y de Calidad" en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 4 de junio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 4 de junio, el presidente Donald Trump anunció un plan de inversión de aproximadamente US$700 millones para fortalecer la industria del carbón y la generación termoeléctrica que este mineral produce en EE. UU.

Además de la inversión, el mandatario también anunció la construcción de dos nuevas plantas en Virginia Occidental y Alaska, en un nuevo esfuerzo por reforzar el uso de combustibles fósiles.

Además de calificar el mineral como "hermoso y limpio", Donald Trump dijo durante el anuncio en la Casa Blanca que estas inversiones forman parte de una estrategia para ampliar la capacidad energética de EE. UU.

"Estamos tomando medidas históricas para reducir el precio de la energía y el costo de vida para todos los estadounidenses con el poder del limpio y hermoso carbón", dijo Trump en la Casa Blanca.

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El anuncio indica que ambas plantas son una respuesta al aumento de la demanda eléctrica tanto en sectores tecnológicos como industriales.

Además de la construcción de las plantas, Trump también anunció que se reactivará una planta en Maryland, la cual ha estado inhabilitada en años recientes.

El plan también incluye la construcción de una nueva terminal termoeléctrica en California y la modernización de otras instalaciones para la exportación de carbón al extranjero.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en el 2025, su Administración ha impulsado un giro en la política energética, con la eliminación de varias regulaciones ambientales de la era anterior, incluida la flexibilización de los límites a las emisiones de centrales térmicas y la reducción de restricciones a proyectos de combustibles fósiles.

Además, el magnate neoyorquino volvió a retirar a su país del Acuerdo de París siete días después de retornar al poder.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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Redacción EFE

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