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¿Dedicada a Donald Trump? Por qué un tren conmemorativo de los 250 años de EE. UU. causó críticas
En redes fue criticado un tren conmemorativo de los 250 años de EE. UU. ya que lo señalan de ser sólo un homenaje a Donald Trump.
En redes sociales han empezado a surgir críticas hacia una nueva locomotora conmemorativa por los 250 años de Estados Unidos.
¿El motivo? Los usuarios en redes sociales se dieron cuenta de que la locomotora está más dedicada al presidente Donald Trump que a la propia conmemoración nacional.
La locomotora en cuestión es la número 4547, presentada esta semana por la empresa Union Pacific.
El nombre de la locomotora hace referencia al presidente Donald Trump, ya que es el presidente número 45 y 47 de Estados Unidos.
Jim Vena, director general de Union Pacific, habló el pasado 3 de junio sobre la locomotora y dijo sentirse "orgulloso de honrar al presidente Donald Trump con esta máquina conmemorativa al ayudar al avance de la misión Artemis III".
La polémica y las críticas crecieron aún más cuando el administrador de la NASA, Jared Isaacman, dijo en la red X que la locomotora fue utilizada para transportar componentes del cohete de la misión Artemis III, prevista para el 2027.
Isaacman destacó que el programa Artemis "había empezado en el primer mandato de Donald Trump".
Esto provocó que los usuarios cuestionaran que una locomotora, supuestamente vinculada al aniversario de Estados Unidos, fuera dedicada específicamente al presidente Trump.
El hecho también generó críticas de exdirectivos de la NASA, como Lori Garver, exviceadministradora de la agencia espacial, quien cuestionó el uso de recursos públicos para conmemorar únicamente al presidente.
"Como una joya de la corona de nuestra nación, espero celebrar logros de la NASA más significativos, no solo aquellos por los que el actual presidente quiere 'crédito' por iniciarlos", dijo Garver en X.
Pese a la polémica, Isaacman defendió la locomotora y calificó de "algo patriótico" defender y reconocer a Trump.
"Entiendo si alguien que sirvió en una Administración diferente, de un partido político diferente, podría tener un sesgo, pero desde mi perspectiva, lo que está haciendo Union Pacific es patriótico", respondió.
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