¿Dedicada a Donald Trump? Por qué un tren conmemorativo de los 250 años de EE. UU. causó críticas

En redes sociales han empezado a surgir críticas hacia una nueva locomotora conmemorativa por los 250 años de Estados Unidos.

¿El motivo? Los usuarios en redes sociales se dieron cuenta de que la locomotora está más dedicada al presidente Donald Trump que a la propia conmemoración nacional.

La locomotora en cuestión es la número 4547, presentada esta semana por la empresa Union Pacific.

El nombre de la locomotora hace referencia al presidente Donald Trump, ya que es el presidente número 45 y 47 de Estados Unidos.

Jim Vena, director general de Union Pacific, habló el pasado 3 de junio sobre la locomotora y dijo sentirse "orgulloso de honrar al presidente Donald Trump con esta máquina conmemorativa al ayudar al avance de la misión Artemis III".

Union Pacific unveiled a new Trump themed train. It's engine 4547. According to Union Pacific the commemorative locomotive will haul solid rocket motor sections for NASA's Artemis III mission. #NASA #Train #POTUS (pic courtesy Union Pacific) pic.twitter.com/P6mfZpz49H — Edward Lawrence (@EdwardLawrence) June 3, 2026

La polémica y las críticas crecieron aún más cuando el administrador de la NASA, Jared Isaacman, dijo en la red X que la locomotora fue utilizada para transportar componentes del cohete de la misión Artemis III, prevista para el 2027.

Isaacman destacó que el programa Artemis "había empezado en el primer mandato de Donald Trump".

We celebrated America’s unrelenting drive for exploration, ingenuity and creativity while honoring our rich history. That spirit begins right here in our own backyard at Northrop Grumman, where the most powerful rocket boosters for human flight ever constructed are helping keep… pic.twitter.com/d6dqUWetLQ — Utah Senate (@utahsenate) June 3, 2026

Esto provocó que los usuarios cuestionaran que una locomotora, supuestamente vinculada al aniversario de Estados Unidos, fuera dedicada específicamente al presidente Trump.

El hecho también generó críticas de exdirectivos de la NASA, como Lori Garver, exviceadministradora de la agencia espacial, quien cuestionó el uso de recursos públicos para conmemorar únicamente al presidente.

"Como una joya de la corona de nuestra nación, espero celebrar logros de la NASA más significativos, no solo aquellos por los que el actual presidente quiere 'crédito' por iniciarlos", dijo Garver en X.

Pese a la polémica, Isaacman defendió la locomotora y calificó de "algo patriótico" defender y reconocer a Trump.

"Entiendo si alguien que sirvió en una Administración diferente, de un partido político diferente, podría tener un sesgo, pero desde mi perspectiva, lo que está haciendo Union Pacific es patriótico", respondió.

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