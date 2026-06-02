¿Reforzar la ciberseguridad? Qué pide Trump a las empresas de IA en su nueva orden ejecutiva

Este 2 de junio, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la que busca que su Gobierno tenga acceso a modelos de inteligencia artificial (IA) para evaluar riesgos en materia de ciberseguridad.

Según CNN, la orden ejecutiva exige que las empresas de IA compartan de manera voluntaria sus nuevos modelos que consideren que tienen capacidades cibernéticas avanzadas, 30 días antes de que sean proporcionados a socios comerciales.

El medio afirma que, en un principio, se esperaba que Donald Trump firmara dicha orden ejecutiva hace dos semanas, pero fue pospuesta.

Un portavoz de la Casa Blanca señaló que esta orden ejecutiva busca "reflejar el enfoque de sentido común de Trump para apoyar a la industria de IA y así equilibrar la innovación y la seguridad".

"Se busca consolidar el continuo dominio global de Estados Unidos en inteligencia artificial y ciberseguridad", dijo la Casa Blanca.

President Donald Trump signed an executive order seeking early government access for the most advanced AI models to weigh cybersecurity risks and protect critical infrastructure. https://t.co/LJLXP7ViLx pic.twitter.com/jDSFuxWEFX — CNN (@CNN) June 2, 2026

La orden ejecutiva, afirma CNN, también pide a las agencias de seguridad nacional que mejoren sus sistemas de defensa en materia de ciberseguridad por medio de una denominada "cámara de compensación".

También se destaca dentro de la orden que "nada" relacionado con la publicación voluntaria de los modelos de IA "debe interpretarse como una autorización para la creación de un requisito obligatorio de licencia o permiso gubernamental", afirma CNN.

Trump signs AI executive order to give government early look at new models. https://t.co/Tv4e5VW9bV — CBS News (@CBSNews) June 2, 2026

El medio añade que, para que el Gobierno de Trump desarrollara la orden ejecutiva, contó con el apoyo de grandes empresas de IA.

Una de ellas, señala el medio, es Anthropic, empresa que fue incluida recientemente en "la lista negra" del Pentágono, ya que fue considerada "un riesgo para la cadena de suministro".

De hecho, en un principio la orden ejecutiva de Trump iba a adoptar una postura más pasiva, pero no fue hasta que Anthropic presentó su modelo de IA llamado Mythos, el cual, según la empresa, "puede explotar vulnerabilidades de ciberseguridad a un ritmo sin precedentes".

Lea también: “Si fuera una persona, enfrentaría cargos de asesinato”: Florida investigará a ChatGPT por “aconsejar” a un tirador













