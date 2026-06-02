¿Por un error de IA? Cómo un médico robó fentanilo de un hospital de Tennessee sin alertar al sistema de seguridad

Con la llegada de la inteligencia artificial, muchos dispositivos han hecho uso de esta herramienta para, en teoría, potenciar y fortalecer sus características, así como brindar mayores comodidades y efectividad en las labores diarias.

Sin embargo, el caso que recientemente reportó el medio CBS News muestra cómo, aun con la implementación de la IA, pueden surgir errores que traigan consecuencias negativas.

El caso se remonta a hace un año, en el Hospital Erlanger Baroness, el más grande de Chattanooga, Tennessee, cuando el personal médico reportó que uno de los enfermeros actuaba de manera extraña: arrastraba las palabras y tenía dificultades para mantenerse despierto.

En los días posteriores, el enfermero dio positivo en una prueba de drogas y fue despedido. El trabajador del hospital admitió poco después que había robado fentanilo sobrante de las cirugías efectuadas en el centro asistencial.

CBS menciona que estos casos son denominados "desvíos de medicamentos", lo que consiste en la sustracción ilegal de sustancias controladas en centros de salud. Se presume que es un problema tan común que ocurre en la mayoría de hospitales de Estados Unidos.

Sin embargo, el caso del hospital de Tennessee resulta curioso porque en el complejo se había instalado un sistema de vigilancia de alta tecnología que debía evitar este tipo de situaciones.

Un enfermero robó fentanilo en un hospital de Tennessee y la inteligencia artificial no lo detectó | Por Joaquín Bahamonde https://t.co/4hibayR4BF — Infobae América (@infobaeamerica) June 2, 2026

Según CBS, el hospital utilizó un sistema de defensa contra el desvío de medicamentos llamado Sentri7, un software de monitoreo de medicamentos impulsado por inteligencia artificial.

El sistema fue diseñado para detectar medicamentos faltantes "con mayor rapidez que cualquier ser humano".

Sin embargo, durante meses el software no emitió ninguna alerta por los medicamentos robados. Es más, CBS menciona que tampoco existe un registro de la amplitud de su uso ni de la cantidad de fallos que habría ocasionado.

El hospital, según el medio estadounidense, declinó hacer comentarios sobre el uso del software o sobre el fentanilo robado.

Por otro lado, André Rebelo, portavoz de la división de salud de Wolters Kluwer, la empresa tecnológica neerlandesa responsable de Sentri7, tampoco quiso hacer declaraciones sobre el caso, pero reiteró que la empresa "aún confiaba en su software".

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