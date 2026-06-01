Internacional
¿Sitios web falsos de la FIFA? FBI advierte de páginas que estafan y roban la identidad de personas previo al Mundial 2026
El FBI ha advertido sobre sitios web que se hacen pasar por la FIFA y así estafar o robar la identidad de las personas a pocos días de iniciar el Mundial 2026.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA junto a varios exjugadores brasileños durante una ceremonia este jueves, en Brasilia (Brasil). (Foto Prensa Libre: EFE)
El FBI advirtió este 1 de junio al público que tenga cuidado con sitios web falsos que se hacen pasar por la FIFA para estafar o robar la identidad de las personas, a pocos días de que comience el Mundial 2026.
De acuerdo con información proporcionada por el FBI, estos sitios web fueron diseñados para imitar la página oficial de la FIFA y así vender entradas falsas para el Mundial y supuestos paquetes turísticos.
Las autoridades señalaron que el sitio web oficial de la FIFA es www.fifa.com y que se han detectado varias páginas falsas.
El FBI enlistó algunos portales web que se hacen pasar por la FIFA:
- fifa.cab
- fifa.pink
- fifa.city
- fifa.org
- fifa-online.com
- fifa.cam
- fifa-hiring.com
- fifahiring.com
- fifa-ticket.live
- fifa.help
- worldcup26ticket.com
Las autoridades estadounidenses también encontraron sitios web falsos con extensiones de otros países, como México. Uno de ellos es worldcup2026-tickets.com.mx.
El FBI indicó que se espera un aumento de estos sitios web durante la prueba y el Mundial.
Recomendaciones
Debido a la presencia de estas páginas web falsas, el FBI emitió varias recomendaciones para que los aficionados no caigan en estos sitios y eviten ser estafados.
Una de las recomendaciones es escribir directamente fifa.com en la barra de direcciones de los navegadores de Internet, en lugar de utilizar un motor de búsqueda.
Si se utiliza un motor de búsqueda, se debe evitar ingresar a cualquier resultado "patrocinado", ya que estos podrían ser imitadores de pago que buscan desviar el tráfico del sitio web legítimo de la FIFA.
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