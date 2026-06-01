¿Sitios web falsos de la FIFA? FBI advierte de páginas que estafan y roban la identidad de personas previo al Mundial 2026

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¿Sitios web falsos de la FIFA? FBI advierte de páginas que estafan y roban la identidad de personas previo al Mundial 2026

El FBI ha advertido sobre sitios web que se hacen pasar por la FIFA y así estafar o robar la identidad de las personas a pocos días de iniciar el Mundial 2026.

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Copa Mundial de la FIFA

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA junto a varios exjugadores brasileños durante una ceremonia este jueves, en Brasilia (Brasil). (Foto Prensa Libre: EFE)

El FBI advirtió este 1 de junio al público que tenga cuidado con sitios web falsos que se hacen pasar por la FIFA para estafar o robar la identidad de las personas, a pocos días de que comience el Mundial 2026.

De acuerdo con información proporcionada por el FBI, estos sitios web fueron diseñados para imitar la página oficial de la FIFA y así vender entradas falsas para el Mundial y supuestos paquetes turísticos.

Las autoridades señalaron que el sitio web oficial de la FIFA es www.fifa.com y que se han detectado varias páginas falsas.

El FBI enlistó algunos portales web que se hacen pasar por la FIFA:

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  • fifa.cab
  • fifa.pink
  • fifa.city
  • fifa.org
  • fifa-online.com
  • fifa.cam
  • fifa-hiring.com
  • fifahiring.com
  • fifa-ticket.live
  • fifa.help
  • worldcup26ticket.com

Las autoridades estadounidenses también encontraron sitios web falsos con extensiones de otros países, como México. Uno de ellos es worldcup2026-tickets.com.mx.

El FBI indicó que se espera un aumento de estos sitios web durante la prueba y el Mundial.

Recomendaciones

Debido a la presencia de estas páginas web falsas, el FBI emitió varias recomendaciones para que los aficionados no caigan en estos sitios y eviten ser estafados.

Una de las recomendaciones es escribir directamente fifa.com en la barra de direcciones de los navegadores de Internet, en lugar de utilizar un motor de búsqueda.

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Si se utiliza un motor de búsqueda, se debe evitar ingresar a cualquier resultado "patrocinado", ya que estos podrían ser imitadores de pago que buscan desviar el tráfico del sitio web legítimo de la FIFA.

Lea también: ¿Planea asistir a la Copa del Mundo? Conozca los requisitos para entrar a México, EE. UU. y Canadá






ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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