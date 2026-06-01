¿Sitios web falsos de la FIFA? FBI advierte de páginas que estafan y roban la identidad de personas previo al Mundial 2026

El FBI advirtió este 1 de junio al público que tenga cuidado con sitios web falsos que se hacen pasar por la FIFA para estafar o robar la identidad de las personas, a pocos días de que comience el Mundial 2026.

De acuerdo con información proporcionada por el FBI, estos sitios web fueron diseñados para imitar la página oficial de la FIFA y así vender entradas falsas para el Mundial y supuestos paquetes turísticos.

Las autoridades señalaron que el sitio web oficial de la FIFA es www.fifa.com y que se han detectado varias páginas falsas.

El FBI enlistó algunos portales web que se hacen pasar por la FIFA:

fifa.cab

fifa.pink

fifa.city

fifa.org

fifa-online.com

fifa.cam

fifa-hiring.com

fifahiring.com

fifa-ticket.live

fifa.help

worldcup26ticket.com

Las autoridades estadounidenses también encontraron sitios web falsos con extensiones de otros países, como México. Uno de ellos es worldcup2026-tickets.com.mx.

FIFA FANS



The FBI Internet Crime Complaint Center has discovered MULTIPLE fake FIFA websites. Buying tickets, merch or experiences? Read below 1st.



The legit FIFA site: https://t.co/HxYguwb1PS



Share with your soccer friends.



FBI Press Release: https://t.co/cqQlPRLGKU https://t.co/b9ktqajbYw — Kent Police (@kentpd) June 1, 2026

El FBI indicó que se espera un aumento de estos sitios web durante la prueba y el Mundial.

Recomendaciones

Debido a la presencia de estas páginas web falsas, el FBI emitió varias recomendaciones para que los aficionados no caigan en estos sitios y eviten ser estafados.

Una de las recomendaciones es escribir directamente fifa.com en la barra de direcciones de los navegadores de Internet, en lugar de utilizar un motor de búsqueda.

Si se utiliza un motor de búsqueda, se debe evitar ingresar a cualquier resultado "patrocinado", ya que estos podrían ser imitadores de pago que buscan desviar el tráfico del sitio web legítimo de la FIFA.

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