Los 10 jugadores del Real Madrid que sí estarán en el Mundial 2026, pese a la ausencia en España

Por primera vez en su historia, España disputará una Copa del Mundo sin ningún jugador del Real Madrid en su plantilla. La lista definitiva de 26 convocados por Luis de la Fuente no incluye a ningún futbolista madridista, ni del primer equipo ni de las categorías inferiores.

Ni Dani Carvajal, ni Dean Huijsen, ni Raúl Asencio, ni Gonzalo García, ni ningún otro madridista español formará parte de la expedición que viajará a Norteamérica. Se trata de un hecho inédito desde que España debutó en un Mundial, en 1934, y rompe una tradición que se había mantenido durante 16 participaciones.

Pese a esta ausencia en la selección española, el Real Madrid no estará ausente del torneo. El club enviará a diez jugadores de nueve selecciones distintas, varios de ellos con roles protagónicos e incluso como capitanes.

Entre los convocados destacan Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, de Francia; Jude Bellingham, de Inglaterra; Vinícius Júnior, de Brasil; Federico Valverde, capitán de Uruguay; Thibaut Courtois, de Bélgica; Antonio Rüdiger, de Alemania; David Alaba, quien recientemente se despidió del club y es capitán de Austria; Arda Güler, de Turquía, y Brahim Díaz, de Marruecos.

Rodrygo y Éder Militão se perderán el Mundial por lesión, mientras que Andriy Lunin no fue incluido en la lista de Ucrania.

Este escenario refleja la creciente internacionalización del Real Madrid, un club cada vez más globalizado. Al mismo tiempo, pone en evidencia las dificultades actuales de sus jugadores españoles para consolidarse en la selección nacional.

En contraste, el peso de la selección española recae principalmente en otros clubes. El FC Barcelona es el principal aportador, con ocho convocados: Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Eric García, Ferran Torres, Dani Olmo y Joan García. Le siguen el Atlético de Madrid y el Athletic Club, con tres cada uno. El Arsenal también aporta tres futbolistas.

Esta distribución subraya el protagonismo actual de clubes catalanes y vascos en la selección, así como la influencia de equipos de la Premier League y de otras ligas europeas en la base de la campeona de Europa.

En definitiva, aunque España no llevará madridistas por primera vez, el Real Madrid seguirá siendo uno de los clubes con mayor representación en el Mundial 2026. Una paradoja que define el presente del club y su dimensión internacional.