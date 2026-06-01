¿Volverá Neymar a usar el número 10 con Brasil? Esto se sabe de cara al Mundial 2026

Neymar volverá a portar el dorsal 10 de la selección de Brasil en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que comenzará el próximo 11 de junio, según confirmó a EFE una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El delantero del Santos fue una de las principales sorpresas en la convocatoria del técnico Carlo Ancelotti, pese a haber llegado a la concentración con una lesión de grado II en el gemelo derecho, que lo mantendrá fuera de actividad entre dos y tres semanas.

Aun así, Neymar permanecerá con la ‘Canarinha’ en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, donde seguirá un tratamiento intensivo con la intención de estar disponible para el debut ante Marruecos, programado para el 13 de junio en Nueva Jersey.

El atacante es duda para ese primer encuentro del Grupo C y está descartado para los amistosos previos frente a Panamá, este domingo en Río de Janeiro, y Egipto, el 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos.

Ancelotti tendrá hasta el 12 de junio, un día antes del estreno mundialista, para realizar modificaciones en la lista definitiva de 26 jugadores.

Por su parte, el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, expresó su optimismo y señaló que el máximo goleador histórico de Brasil podría recibir el alta médica en un plazo de dos a tres semanas, lo que le permitiría estar disponible durante la fase de grupos.

De confirmarse su presencia, Neymar recuperará el icónico dorsal 10, el mismo que ha utilizado a lo largo de su carrera con la selección y que, durante su ausencia, fue ocupado por jugadores como Rodrygo, Raphinha y, más recientemente, Vinícius Júnior.

Incluso, la prensa brasileña especuló con una posible disputa por ese número entre Neymar y Vinícius, pero el extremo del Real Madrid aclaró recientemente en una entrevista con CazéTV que “el 10 tiene dueño”, en referencia al exjugador del Barcelona.

Neymar no juega con la selección absoluta desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla. A inicios de 2025 regresó al Santos, el club donde se formó, con el objetivo de recuperar su mejor versión, aunque nuevas molestias físicas le impidieron tener continuidad.

Sin embargo, en este 2026 ha mostrado una mejor condición física y mayor regularidad, factores que terminaron por convencer a Ancelotti de incluirlo en la convocatoria para la Copa del Mundo.