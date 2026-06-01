Video: Neymar se roba las miradas tras la goleada de Brasil sobre Panamá rumbo al Mundial

La selección de Brasil cerró su preparación en casa rumbo al Mundial con una contundente victoria por 6-2 sobre Panamá en el estadio Maracaná, y dejó ilusionada a su afición con la posibilidad de conquistar su sexto título mundial, tras 24 años de sequía.

El conjunto dirigido por Acelento mostró todo su poder ofensivo frente al equipo canalero, que también estará presente en la justa mundialista.

La Verdeamarela dominó de principio a fin y se despidió de su público con un espectáculo de goles, confianza y un ambiente festivo que contagió a más de 60 mil aficionados.

Neymar, protagonista sin jugar: Aunque no disputó minutos debido a una lesión, Neymar Jr. fue el gran protagonista de la noche. Convocado para el Mundial, el astro carioca acaparó la atención al finalizar el encuentro. Después del pitazo final, los jugadores panameños, convertidos por un instante en admiradores, aprovecharon la ocasión para posar junto a uno de los futbolistas más reconocidos de los últimos años.

Entre quienes no dejaron pasar la oportunidad estuvieron Tomás Rodríguez, Christian Martínez, Édgar Bárcenas y Jiovany Ramosquienes se acercaron sonrientes para inmortalizar el momento con el ídolo brasileño. Neymar correspondió con amabilidad y una sonrisa, y reforzó su estatus de figura mundial al demostrar que, incluso fuera de la cancha, sigue siendo el centro de atención.

Todo el plantel de Panamá, incluyendo suplentes y cuerpo técnico, fueron corriendo a HACER FILA PARA SACARSE FOTOS con Neymar, luego de perder 6-2 vs Brasil hoy.



Qué momentazo. 🇧🇷🫶🏼🇵🇦 pic.twitter.com/aKyGvF49R2 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 31, 2026

Una despedida con ilusión

Más allá de la goleada y del espectáculo, la presencia de Neymar fue uno de los aspectos que más llamó la atención entre integrantes del cuerpo técnico y jugadores panameños.

Brasil, por su parte, parte hacia Estados Unidos con la convicción de que puede lograr su sexto campeonato del mundo, respaldado por un plantel sólido y una afición que sueña en grande.

El triunfo no solo sirvió como despedida de tierras brasileñas, sino también como mensaje de autoridad. Brasil llega al torneo con hambre de gloria, figuras consolidadas y jóvenes talentos que buscan escribir su propia historia.