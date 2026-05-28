¿Estafas y precios altos? Anuncian investigación contra la FIFA por venta de boletos del Mundial 2026

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¿Estafas y precios altos? Anuncian investigación contra la FIFA por venta de boletos del Mundial 2026

Las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey investigarán a la FIFA por la venta de boletos para el Mundial 2026, donde se señalan "estafas y precios altos".

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MetLife-Stadium

Vista general del interior del MetLife Stadium durante el partido de la Premier League SS entre el Manchester United y el West Ham United. (Foto Prensa Libre: EFE)

Las fiscalías estatales de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron recientemente que iniciaron una investigación contra la FIFA debido a las “prácticas” que se habrían empleado en la venta de boletos para el Mundial del 2026, las cuales pudieron ocasionar estafas y precios más elevados.

De acuerdo con un comunicado que ambas fiscalías publicaron en conjunto, las autoridades solicitaron a la FIFA documentación relacionada con varios casos de estafa.

En concreto, las fiscalías citan notas de prensa en las que varios aficionados afirmaron haber sido “engañados” con la ubicación de los asientos que compraron, además de denunciar acciones que habrían provocado un aumento considerable en los precios de las entradas.

Los casos corresponden a la venta de boletos para los ocho partidos del Mundial que se llevarán a cabo en el estadio MetLife, incluida la final del próximo 19 de julio.

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Las fiscalías recibieron múltiples denuncias de estafas en la venta de boletos, como cambios en las categorías de las gradas posteriores a la división inicial del estadio y una vez iniciada la venta, para crear zonas nuevas más “deseables” y caras.

“Los reportes indican que los fans que compraron entradas antes de que se presentaran estas nuevas zonas fueron excluidos de esos asientos y, en su lugar, se les asignaron asientos menos deseables, incluidos asientos lejos del campo o detrás de las porterías”, afirman las fiscalías.

Otras denuncias señalan que algunas personas no recibieron los boletos para las categorías que habían pagado, según las autoridades.

En la investigación también se abordará el tema de los precios de las entradas del Mundial, los cuales han sido, a criterio de las fiscalías, “los más altos que se hayan registrado en cualquier Copa del Mundo”.

Esto se debe, según las autoridades, a un método de “precio variable” para ajustarse a la demanda.

“La investigación examinará si el calendario de lanzamiento de boletos de la FIFA, sus declaraciones públicas y otras conductas impactaron los precios y cómo”, señala el comunicado.

De acuerdo con el sitio SeatPick.com, las entradas para los ocho partidos en el estadio MetLife rondan los US$2 mil 790.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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