¿Estafas y precios altos? Anuncian investigación contra la FIFA por venta de boletos del Mundial 2026

Las fiscalías estatales de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron recientemente que iniciaron una investigación contra la FIFA debido a las “prácticas” que se habrían empleado en la venta de boletos para el Mundial del 2026, las cuales pudieron ocasionar estafas y precios más elevados.

De acuerdo con un comunicado que ambas fiscalías publicaron en conjunto, las autoridades solicitaron a la FIFA documentación relacionada con varios casos de estafa.

En concreto, las fiscalías citan notas de prensa en las que varios aficionados afirmaron haber sido “engañados” con la ubicación de los asientos que compraron, además de denunciar acciones que habrían provocado un aumento considerable en los precios de las entradas.

Los casos corresponden a la venta de boletos para los ocho partidos del Mundial que se llevarán a cabo en el estadio MetLife, incluida la final del próximo 19 de julio.

Las fiscalías recibieron múltiples denuncias de estafas en la venta de boletos, como cambios en las categorías de las gradas posteriores a la división inicial del estadio y una vez iniciada la venta, para crear zonas nuevas más “deseables” y caras.

Astronomical prices for tickets to the upcoming World Cup soccer tournament have sparked an investigation by the attorneys general of New York and New Jersey. https://t.co/7Wohjle3Bh — CNN (@CNN) May 27, 2026

“Los reportes indican que los fans que compraron entradas antes de que se presentaran estas nuevas zonas fueron excluidos de esos asientos y, en su lugar, se les asignaron asientos menos deseables, incluidos asientos lejos del campo o detrás de las porterías”, afirman las fiscalías.

Otras denuncias señalan que algunas personas no recibieron los boletos para las categorías que habían pagado, según las autoridades.

New York and New Jersey have subpoenaed FIFA as part of an investigation into its ticketing prices for the 2026 World Cup, citing soaring ticket prices and reports that fans were misled about seat locations.https://t.co/XJUljgA9GI — ESPN (@espn) May 27, 2026

En la investigación también se abordará el tema de los precios de las entradas del Mundial, los cuales han sido, a criterio de las fiscalías, “los más altos que se hayan registrado en cualquier Copa del Mundo”.

Esto se debe, según las autoridades, a un método de “precio variable” para ajustarse a la demanda.

“La investigación examinará si el calendario de lanzamiento de boletos de la FIFA, sus declaraciones públicas y otras conductas impactaron los precios y cómo”, señala el comunicado.

De acuerdo con el sitio SeatPick.com, las entradas para los ocho partidos en el estadio MetLife rondan los US$2 mil 790.

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