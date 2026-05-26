¿Prevención por el ébola? El protocolo sanitario que México aplicará durante el Mundial 2026

El Gobierno de México informó el pasado 25 de mayo sobre una estrategia de sanidad internacional ante la llegada de miles de personas durante el Mundial del 2026, además del reciente brote de ébola y sarampión registrados en algunos países del mundo.

Nadine Gasman, secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, afirmó que el torneo de la Copa del Mundo representa “un momento relevante en términos de vigilancia epidemiológica, así como de promoción de la salud”.

Gasman enfatizó que, aunque en México el riesgo de contagio por ébola y sarampión “es poco”, la estrategia busca atender posibles casos de estas enfermedades, así como detectarlos “inmediatamente” en lugares como los aeropuertos.

“Tenemos la capacidad de toma de muestras, de aislamiento y hay también un protocolo que ha dictado la Secretaría de Salud federal para la atención”, señaló la secretaria.

Además del protocolo sanitario para prevenir dichas enfermedades, la funcionaria afirmó que el Gobierno de México aprovechará para promover otros asuntos, como la salud sexual y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Se estima que México recibirá más de 5.5 millones de personas que llegarán para ver 13 de los 104 partidos que se disputarán en el país durante el Mundial.

Filtros sanitarios

Este 26 de mayo, el secretario de Salud, David Kershenobich, dio más detalles sobre las acciones que el Gobierno de México implementará en su protocolo sanitario.

Además de filtros sanitarios en áreas como aeropuertos, las autoridades también recomendaron aplazar viajes provenientes de países con transmisión activa de ébola, hasta que la emergencia sanitaria se dé por concluida.

“México recomienda que las personas que hayan permanecido o transitado en los últimos 21 días por la República del Congo, Uganda o Sudán del Sur reprogramen su viaje para una fecha posterior”, señaló el funcionario de Salud.

“En los aeropuertos internacionales vamos a tener filtros sanitarios, medidas preventivas y también haremos una revisión documental y del itinerario que puedan haber tenido los pasajeros”, añadió.

Aunque no exista una emergencia sanitaria en México, Kershenobich afirmó que es necesario mantener los protocolos de vigilancia, más aún en vísperas del Mundial.

“En México no se han registrado casos y el riesgo de propagación hasta este momento es bajo a nivel global, y muy bajo para nuestro país”, señaló el funcionario.

Lea también: Álbum del Mundial 2026: estas son las estampas más cotizadas del mercado



