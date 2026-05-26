FIFA oficializa Tijuana como base de Irán para el Mundial 2026 y resuelve el problema de visados

La FIFA confirmó este lunes a Tijuana como el campo base de la Selección de Irán para el Mundial 2026, despejando así las dudas sobre la participación del conjunto asiático en el torneo. El equipo iraní trasladó su sede desde Tucson, Arizona, al Centro Xoloitzcuintle en Baja California tras los problemas relacionados con visados estadounidenses.

La elección de Tijuana responde a una estrategia logística clave. Al ubicarse en la frontera con Estados Unidos, la delegación iraní podrá cruzar diariamente para disputar sus partidos sin necesidad de residir en territorio estadounidense. Irán jugará sus primeros encuentros del Grupo G ante Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, antes de cerrar la fase frente a Egipto en Seattle.

El presidente de la Federación Iraní, Mehdi Taj, aseguró que la solución aprobada por FIFA resolverá “en gran medida” los inconvenientes diplomáticos que mantuvieron en incertidumbre al equipo durante varias semanas. La autorización llegó tras múltiples reuniones entre la FIFA, organizadores del torneo y representantes iraníes.

La distribución oficial de campos base también confirmó que siete selecciones se concentrarán en México durante el Mundial 2026. Entre ellas destacan Colombia, Uruguay, Corea del Sur e Irán, mientras que 39 equipos estarán en Estados Unidos y dos en Canadá durante la fase inicial del torneo.

Un torneo sin precedentes en logística

La selección de campos base para el Mundial 2026 comenzó oficialmente en 2024, cuando la FIFA presentó a las selecciones una lista inicial de sedes disponibles en Estados Unidos, México y Canadá. Durante 2025, las opciones fueron reduciéndose según las necesidades deportivas y logísticas de cada federación clasificada.

Tras el sorteo realizado en diciembre del año pasado, las selecciones empezaron a definir sus concentraciones entre más de 60 opciones disponibles. La elección dependía principalmente de la ubicación de sus partidos de fase de grupos y de las facilidades de traslado dentro de un torneo que abarcará tres países y múltiples ciudades sede.

El caso de Irán fue el más complejo de todo el proceso debido a las tensiones diplomáticas entre Teherán y Washington. Durante varias semanas, la participación del conjunto asiático estuvo rodeada de incertidumbre, hasta que la FIFA aprobó finalmente la solución de establecer su base en Tijuana para evitar problemas migratorios y garantizar su presencia en el Mundial 2026.