Messi llega al Mundial 2026 con la opción de romper otro récord histórico de Miroslav Klose

Los goles del alemán Miroslav Klose no solo lo convirtieron en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 16 anotaciones, sino también en el futbolista con más victorias en la Copa del Mundo.

El exdelantero alemán acumuló 17 triunfos en 24 partidos disputados a lo largo de cuatro ediciones consecutivas, desde Corea-Japón 2002 hasta Brasil 2014, torneo en el que levantó el título mundial con Alemania.

Klose ganó el 70 % de los encuentros que disputó en la máxima cita del fútbol, una cifra que refleja la consistencia de la selección alemana durante esa etapa.

Muy cerca de ese récord aparecen dos leyendas del fútbol mundial: el brasileño Cafú y el argentino Lionel Messi, ambos con 16 victorias en Mundiales. Cafú alcanzó esa marca entre Estados Unidos 1994 y Alemania 2006, convirtiéndose además en el único jugador en disputar tres finales consecutivas de Copa del Mundo con Brasil.

Messi, por su parte, igualó la cifra tras conquistar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina y ahora llega al Mundial 2026 con la posibilidad real de superar a Klose como el futbolista con más triunfos en la historia del torneo.

Un escalón más abajo aparecen Ronaldo Nazario y Lothar Matthäus, ambos con 15 victorias mundialistas, además de otros históricos alemanes como Philipp Lahm y Bastian Schweinsteiger.

La mayoría de estos jugadores comparten una efectividad superior al 70 % en partidos disputados en Mundiales, un dato que explica tanto su éxito individual como colectivo.

Entre los 15 futbolistas con más triunfos en Copas del Mundo, únicamente el italiano Paolo Maldini nunca logró levantar el trofeo. El nuevo formato del Mundial 2026, con 48 selecciones y hasta ocho partidos posibles para el campeón, podría provocar varios cambios en estas estadísticas históricas.

Lionel Messi aparece como el principal candidato para romper el récord de Klose si Argentina logra avanzar nuevamente a las rondas finales.

También Kylian Mbappé amenaza la marca. El delantero francés necesita que Francia gane seis partidos en el próximo Mundial para igualar el registro histórico del alemán.

Con más encuentros en disputa y figuras todavía vigentes, varios récords históricos podrían caer en Estados Unidos, México y Canadá 2026.