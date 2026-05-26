Mundial 2026: así quedó la convocatoria de Panamá para la Copa del Mundo

El regreso del experimentado mediocampista Alberto “Negrito” Quintero fue la principal novedad en la convocatoria de Panamá para el Mundial 2026, anunciada este martes por el técnico Thomas Christiansen.

La lista de 26 jugadores mantiene la base del equipo que logró la clasificación y está encabezada por figuras como Adalberto “Coco” Carrasquilla, Aníbal Godoy, Michael Amir Murillo, Cecilio Waterman y José Fajardo.

La presencia de Carrasquilla había generado preocupación en las últimas horas por molestias físicas, aunque finalmente el cuerpo técnico confirmó que la lesión no es grave y podrá disputar la Copa del Mundo.

El gran regreso es el de “Negrito” Quintero, actualmente jugador del Plaza Amador, quien vuelve a la selección después de quedar fuera del proceso reciente.

El volante panameño carga además con una historia especial, ya que una lesión sufrida antes del Mundial de Rusia 2018 le impidió disputar aquella cita histórica para Panamá.

Ahora, con experiencia y buen nivel en el fútbol local, convenció nuevamente a Christiansen. La convocatoria fue presentada en un acto realizado en las escalinatas del Edificio de la Administración del Canal de Panamá, donde el seleccionador destacó el compromiso y equilibrio del plantel.

“La lista responde al momento futbolístico y a la capacidad competitiva del grupo”, explicó el entrenador hispano-danés. El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, también participó en el evento y expresó su ilusión por la participación canalera en el Mundial.

“Los esperamos para celebrar ese cuarto partido”, afirmó en referencia a una posible clasificación a octavos de final. Panamá debutará el 17 de junio frente a Ghana en Toronto, dentro del Grupo L, que comparte además con Croacia e Inglaterra.

Antes del torneo, la selección disputará amistosos ante Brasil, República Dominicana y Bosnia y Herzegovina.

La convocatoria completa de Panamá quedó integrada así:

Porteros: Orlando Mosquera, Luis Mejía y César Samudio.

Defensas: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Michael Amir Murillo, José Córdoba, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, Eric Davis, Jiovanny Ramos y Roderick Miller.

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, Christian Martínez, Yoel Bárcenas, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez, César Yanis, Alberto Quintero y Azarías Londoño.

Delanteros: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo y Tomás Rodríguez.