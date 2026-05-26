Preocupación en Argentina por ocho jugadores con molestias físicas a días del Mundial 2026

La Selección Argentina llega al Mundial 2026 con varias preocupaciones físicas en su plantel. Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución de al menos ocho futbolistas lesionados, una situación que podría influir directamente en la lista definitiva de 26 convocados para el torneo que arrancará el próximo 16 de junio.

El principal foco de alerta está en la defensa, especialmente en los laterales derechos. Nahuel Molina sufrió un desgarro muscular el pasado 11 de mayo con el Atlético de Madrid, mientras que Gonzalo Montiel se lesionó durante las semifinales del Apertura argentino con River Plate. Ambos trabajan contrarreloj para intentar llegar al debut ante Argelia en Kansas City.

A estas bajas se suma la situación de Cristian “Cuti” Romero, quien sufrió un esguince grado dos en la rodilla derecha tras un fuerte choque con su propio arquero en la Premier League. Aunque el cuerpo médico mantiene la esperanza de recuperarlo, su presencia en el primer partido mundialista sigue siendo una incógnita y será evaluada durante la concentración en Estados Unidos.

Las otras preocupaciones se extienden a Emiliano "Dibu" Martínez quien se fracturó un dedo en la entrada en calor de la final de la Europa League con el Aston Villa aunque los médicos estiman que llegará recuperado al debut mundialista.

Marcos Acuña llega al límite desde lo físico tras sufrir una fuerte sobrecarga muscular en las últimas semanas, Nicolás González lleva casi un mes fuera de las canchas por un desgarro y Nico Paz generó la mayor preocupación tras un choque en la Serie A que lo dejó con dolor en la rodilla izquierda y fuera de los últimos partidos del Como. A esta lista se suma ahora Lionel Messi quien pidió el cambio en el último partido de Inter Miami por una sobrecarga muscular aunque los reportes indican que no corre peligro para el Mundial.

Una defensa en reconstrucción

El panorama de lesiones en la defensa ha llevado a Scaloni a evaluar la posibilidad de incluir un defensor adicional en la lista. El nombre de Nicolás Capaldo, quien nunca fue convocado a la Mayor pero puede jugar de central o lateral, tendría un asterisco en la prelista como posible comodín. Agustín Giay, titular en el Palmeiras, es otra opción que el cuerpo técnico mantiene en el radar.

La lista definitiva de Argentina se conocerá en los próximos días y las recuperaciones de estos jugadores serán determinantes para definir quiénes subirán al avión que partirá hacia Kansas el sábado 30 de mayo con destino al Mundial 2026.