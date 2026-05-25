Susto en Argentina: Messi sale lesionado con Inter Miami pero no corre peligro para el Mundial 2026

Las alarmas se encendieron en el entorno de la Selección Argentina. Lionel Messi pidió su cambio al minuto 72 del partido entre Inter Miami y Philadelphia Union tomándose la pierna y dirigiéndose directamente al vestuario en lo que generó una ola de preocupación a menos de 20 días del inicio del Mundial 2026. Sin embargo los primeros reportes médicos son tranquilizadores y apuntan a que el capitán de la Albiceleste no sufrió una lesión de gravedad y llegará en condiciones para defender el título mundial con Argentina.

El partido en el NU Stadium fue un espectáculo de goles. Inter Miami y Philadelphia Union protagonizaron uno de los encuentros con más anotaciones en la historia de la MLS con un marcador de 4-4 al momento en que Messi solicitó su sustitución.



Luis Suárez fue el gran figura de Las Garzas con un hat-trick que le dio los tres puntos finales a Inter Miami en lo que fue la segunda victoria del equipo en su nueva casa, aunque la noticia del estado físico de Messi opacó completamente el resultado deportivo.

El técnico de Inter Miami Guillermo Hoyos fue preguntado en rueda de prensa por el estado físico del argentino y descartó a priori cualquier tipo de lesión de gravedad. Este fue además el último partido de Messi con Inter Miami antes de unirse a la Selección Argentina para el Mundial 2026, por lo que todo apunta a que el astro rosarino podría reservarse las últimas semanas para llegar completamente fresco al debut de Argentina fijado para el 16 de junio ante Argelia en el Grupo J.

Sin riesgo para el Mundial

El susto no pasará a mayores según los reportes que llegan desde Miami. Messi se prepara para disputar su sexto y último Mundial a sus 37 años en lo que promete ser la despedida más grande en la historia del fútbol mundial, y la Selección Argentina confiaba en poder contar con su capitán desde el primer minuto del torneo.

Con la lesión del Dibu Martínez en el dedo anular ya descartada como amenaza seria el entorno de la Albiceleste puede respirar tranquilo sabiendo que sus dos figuras más importantes llegarán en condiciones al torneo más importante del planeta.





Argentina debutará en el Mundial 2026 el 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City en el Grupo J donde también enfrentará a Austria el 22 de junio y a Jordania el 27. Los vigentes campeones del mundo llegan como uno de los principales favoritos al título con Messi como la gran figura y con la motivación de lograr algo que solo consiguieron Italia y Brasil en la historia del fútbol: ser bicampeones mundiales consecutivos.