“Fingen ser familiares o amigos”: aumentan estafas con clonación de voz por IA en EE. UU.

Medios de EE. UU. han alertado sobre el crecimiento de las llamadas "estafas con clonación de voz", en las que, por medio de inteligencia artificial, las personas son víctimas de engaños al escuchar voces de familiares o amigos.

De acuerdo con un reciente reportaje de CNN, el FBI ha estimado pérdidas de más de US$893 millones al año relacionadas con este tipo de estafas.

Dentro de esta práctica, según CNN, se encuentran métodos como ataques de clonación de voz, correos electrónicos de phishing generados por IA, estafas románticas y otros.

El medio señala que los estafadores pueden imitar cualquier tipo de voz, desde la de familiares y amigos hasta la de compañeros de trabajo.

Expertos señalan que las imitaciones de voces por IA se han vuelto cada vez más realistas, al punto de que es difícil distinguir si una voz es falsa o no.

"Para el ciudadano común, no es justo esperar que pueda detectar esto", señaló para CNN Henry Ajder, experto en medios generados por IA que asesora a gobiernos y empresas.

Heads up: AI voice cloning scams are getting more sophisticated.



If you get a call claiming a loved one is in danger and demanding money, pause and verify before acting. A few seconds of AI-generated audio can now sound terrifyingly real. That’s why I’m working with the… — Rep. George Whitesides (@Rep_Whitesides) May 29, 2026

Los estafadores, por lo general, hacen creer a las víctimas que familiares o amigos se encuentran en peligro, presuntamente secuestrados o en prisión. Entonces exigen grandes cantidades de dinero a cambio de "la liberación".

CNN menciona que existen otros casos en los que los estafadores utilizan herramientas más sofisticadas, como aplicaciones de conversión de texto a voz o manipulación de voz.

De esa forma, el estafador puede sonar como la voz imitada en tiempo real.

¿Cómo detectarlas?

CNN cita las declaraciones de Hany Farid, profesor de la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley) y director científico de GetReal Security, quien señala que, antes de determinar si una llamada es falsa o hecha por IA, hay que buscar señales generales de estafa.

Algunas preguntas que hay que tener en cuenta, según CNN, son:

¿La persona al otro lado de la línea le da una fecha límite o le genera una sensación de urgencia?

¿Le pide que no le cuente a nadie lo que está sucediendo?

¿Le solicita que transfiera grandes sumas de dinero de maneras inusuales?

El medio también recomienda que las personas que reciban este tipo de llamadas traten de contactar a su ser querido por otros medios para verificar si realmente se trata de él o ella.

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