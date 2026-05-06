Verificamos por usted: ¿es real el video que ofrece programa de visas laborales para ir a EE. UU.?

En redes sociales comenzó a circular un video sobre un supuesto programa de “visas de trabajo virtual” en El Salvador que, en teoría, ofrece a las personas la oportunidad de obtener un visado a EE. UU. sin el requisito de tener una oferta laboral.

En el video se ofrece a las personas la oportunidad de obtener una visa laboral para ingresar a EE. UU. Además, indica que este programa estaría disponible a partir de abril del 2026.

Sin embargo, la publicación es falsa, según confirmó la Embajada de EE. UU. en El Salvador, que publicó en redes sociales un mensaje en el que desmintió el video.

Según la oficina consular, la publicación incluso ofrecía a las personas un proceso “rápido y accesible”, además de que presuntamente no sería necesaria una oferta laboral ni una entrevista consular.

“Sin embargo, la publicación no menciona fuentes oficiales ni detalla requisitos formales, canales institucionales o condiciones específicas”, señaló la embajada en redes sociales.

En redes sociales circula un video que habla de un supuesto programa de "visa de trabajo virtual" para Estados Unidos sin el requisito de tener una oferta laboral, que estará aparentemente disponible a partir de abril de 2026.



El contenido asegura que el trámite no requeriría… pic.twitter.com/b4Qej2cf6H — Embajada EEUU en ES (@USEmbassySV) May 6, 2026

Por ello, las autoridades advirtieron que la publicación es un fraude y pidieron a los salvadoreños no caer en este tipo de estafas.

En redes sociales circula un video que habla de un supuesto programa de “visa de trabajo virtual” para Estados Unidos sin el requisito de tener una oferta laboral, que estará aparentemente disponible desde abril de 2026.



El contenido asegura que el trámite no requeriría oferta… pic.twitter.com/H7lyc4mlLJ — Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) May 5, 2026

“Estas omisiones indican que la información carece de respaldo verificable. Verifica siempre la información en fuentes oficiales antes de creer o compartir”, indicó la embajada.

En redes sociales circula un video que habla de un supuesto programa de "visa de trabajo virtual" para Estados Unidos sin el requisito de tener una oferta laboral, que estará aparentemente disponible a partir de abril de 2026.



El contenido asegura que el trámite no requeriría… pic.twitter.com/lT7YC00vF7 — USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) May 3, 2026

La alerta sobre la estafa no solo se publicó en las redes sociales de las autoridades salvadoreñas, sino también en las embajadas de EE. UU. en países como Argentina y Nicaragua.

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