EE. UU. endurece política de visados y sanciona a 26 personas vinculadas con “potencias adversarias” en Latinoamérica

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves 16 de abril el endurecimiento de su política de restricción de visados contra países de Latinoamérica que tengan relación con “potencias adversarias” a Washington. La medida afectó, en un primer momento, a 26 personas, cuya identidad y nacionalidad no fueron reveladas.

“El Departamento de Estado anuncia una ampliación significativa de una política de restricción de visados ya existente dirigida a quienes trabajan en nombre de adversarios de Estados Unidos para socavar nuestros intereses nacionales en nuestro hemisferio, incluida la seguridad regional y la soberanía democrática”, detalla un comunicado del Departamento de Estado.

En el comunicado, el Gobierno de Estados Unidos tampoco lista a los países que considera sus adversarios.

El documento añade que la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump deja claro que su Administración impedirá que las potencias adversarias posean o controlen activos vitales o amenacen la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos en la región.

“Esta política ampliada nos permite restringir los visados estadounidenses para los ciudadanos de países de nuestra región que, mientras se encuentren en países del hemisferio occidental y actúen intencionadamente por países adversarios, sus agentes o empresas, dirijan, autoricen, financien con conocimiento o les presten un apoyo significativo, o lleven a cabo actividades que sean adversas y socaven los intereses de Estados Unidos en nuestro hemisferio. Estas personas, y sus familiares directos, no podrán, por regla general, ingresar en Estados Unidos”, refiere el Departamento de Estado.

Agrega que entre algunas de esas actividades se incluyen permitir que potencias adversarias adquieran o controlen activos clave y recursos estratégicos en el hemisferio occidental, desestabilizar los esfuerzos de seguridad regional, socavar los intereses económicos estadounidenses y llevar a cabo operaciones de influencia destinadas a socavar la soberanía y la estabilidad de los países de la región.

“Para demostrar nuestro compromiso con esta política en expansión, hemos tomado medidas para imponer restricciones de visado a 26 personas de todo nuestro hemisferio que han participado en estas actividades. La Administración Trump utilizará todas las herramientas a su alcance para proteger nuestros intereses de seguridad nacional, defender los intereses estadounidenses y promover la seguridad y la prosperidad de nuestra región”, concluye el comunicado del Departamento de Estado.

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