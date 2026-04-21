“Si fuera una persona, enfrentaría cargos de asesinato”: Florida investigará a ChatGPT por “aconsejar” a un tirador

Este 21 de abril, el fiscal general de Florida anunció una investigación criminal contra la empresa OpenAI y su herramienta ChatGPT, debido a que se acusa a la aplicación de “dar consejos” a un tirador responsable de un atentado en el 2025 que dejó dos personas fallecidas.

“Florida está liderando el camino en tomar medidas enérgicas contra el uso de la IA en el comportamiento criminal, y si ChatGPT fuera una persona, estaría enfrentando cargos por asesinato”, declaró el fiscal James Uthmeier.

El caso se remonta a abril del 2025, cuando el tirador, un joven de 21 años llamado Phoenix Ikner, habría iniciado un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida, donde dos personas murieron y siete resultaron heridas.

Según la fiscalía, en la investigación se revisó una “conversación” que Ikner habría tenido con ChatGPT, en la que la aplicación le habría “dado consejos” para llevar a cabo el tiroteo.

Según Uthmeier, la aplicación de IA “habría dado consejos significativos al tirador antes de cometer crímenes tan atroces”, y detalló que, entre estos, ChatGPT le habría indicado el tipo de arma y munición que Ikner debía utilizar.

Florida’s attorney general said his office was issuing subpoenas to OpenAI, seeking information about how the leading AI company approaches user threats of harm to themselves and to others. https://t.co/ibnHiQ8eNw — NBC News (@NBCNews) April 21, 2026

La investigación determinará, según el fiscal, si OpenAI tiene responsabilidad criminal en el caso, debido a que en la ley de Florida se considera delito “ayudar, incitar o aconsejar” a una persona para cometer un crimen.

Las autoridades de Florida señalaron que emitieron un citatorio a OpenAI para que entregue “todas las políticas y materiales de entrenamiento interno”, relacionados con las amenazas y riesgos que podría generar el uso de la aplicación, así como datos como la lista de directivos, gerentes y trabajadores.

Florida’s attorney general opened an investigation into OpenAI, alleging that ChatGPT advised the man accused of killing two people in a shooting at Florida State University last year which ammunition to use and where and when to strike. https://t.co/DotRv04WzE — The Washington Post (@washingtonpost) April 21, 2026

“Es importante que todos estemos conscientes de los riesgos de esta nueva tecnología y los daños que puede causar y ya ha causado en nuestras comunidades”, dijo Mark Glass, comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, en inglés).

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