Medicaid: cuál es el nuevo requisito para mantener la cobertura médica en EE. UU. y quiénes quedan exentos

Desde el pasado 1 de enero de este año, el Gobierno de Donald Trump actualizó los requisitos laborales para obtener la cobertura de Medicaid. La nueva disposición obliga a las personas a cumplir más horas de trabajo.

De acuerdo con medios como Infobae, la norma fue presentada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), y establece que las personas que no quieran perder la cobertura del programa médico de EE. UU. deberán trabajar o estudiar al menos 80 horas mensuales.

Según el Gobierno, este requisito busca incentivar la búsqueda de empleo y la inserción social. Sin embargo, Infobae aclara que la medida podría incluso aumentar las probabilidades de que las personas pierdan la cobertura médica.

Infobae señala que, a partir del primer año, los beneficiarios de Medicaid deberán declarar en sus formularios que cumplen esa condición para quedar exentos.

Añade que esta medida es temporal mientras los estados desarrollan sistemas de verificación. El medio detalla que, a partir del 2028, los programas de beneficio médico exigirán comprobantes a los beneficiarios.

¿Quiénes quedan exentos de esta norma?

Pregnant women, parents of young children, veterans with disabilities and several other groups will be exempt from Medicaid’s new work requirements, the Trump administration says. https://t.co/tRIjUQJQij — NBC News (@NBCNews) June 2, 2026

El medio señala que la disposición permite exenciones para algunos grupos específicos, por lo que no perderán el beneficio de Medicaid, un seguro médico gratuito o de bajo costo.

Algunos de los grupos exentos son:

Mujeres embarazadas

Padres o cuidadores de niños pequeños

Veteranos con discapacidades

Personas consideradas "médicamente frágiles"

Otros grupos definidos por cada estado

Infobae señala que, a partir del 2028, los estados verificarán la información presentada por los beneficiarios de Medicaid mediante expedientes médicos y datos administrativos.

Las autoridades reconocen que se trata de una medida que podría facilitar declaraciones falsas de algunas personas para cumplir los requisitos, pero consideran que es necesaria mientras se perfeccionan los controles.

Finalmente, sobre si la medida será beneficiosa o no, Infobae afirma que, debido a estos nuevos requisitos, más de cinco millones de personas podrían perder la cobertura de Medicaid en el 2034.

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