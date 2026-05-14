EE. UU. retendrá US$1,3 millones en pagos de Medicaid a California y cómo podría afectar a los migrantes

Un reciente artículo de The New York Times confirmó que el pasado 13 de mayo la administración de Donald Trump decidió suspender alrededor de US$1.3 millones en pagos federales de Medicaid destinados al estado de California.

La decisión fue confirmada el pasado miércoles por el vicepresidente J. D. Vance, quien señaló que el estado de California no se había “tomado muy en serio” la lucha contra el fraude en el programa de seguro médico público.

“El estado de California no se ha tomado muy en serio el fraude”, dijo Vance en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

“Hay contribuyentes de California y contribuyentes estadounidenses que están siendo defraudados porque California no se toma en serio su programa; pero, además, hay personas a las que se les han recetado medicamentos que ni siquiera necesitan. Se les han administrado fármacos que no requerían, ya que los estafadores han fomentado la emisión de recetas falsas y la administración fraudulenta de medicamentos”, prosiguió el vicepresidente, según el medio Telemundo.

Además, el vicepresidente lanzó una advertencia a los estados para que tomen medidas ante los casos de fraude en sus respectivos programas de Medicaid.

Para ello, el vicepresidente, según The New York Times, anunció una auditoría de una agencia estatal llamada “unidad de control del fraude de Medicaid”, cuya función es detectar gastos indebidos.

Vice President JD Vance announces that the Trump administration is withholding $1.3 billion in Medicaid payments to California and is threatening to suspend federal funding to all states if they don’t aggressively prosecute fraud in their Medicaid programs.… — NBC News (@NBCNews) May 14, 2026

Añadió que ha enviado cartas a diferentes oficinas estatales para que demuestren que han combatido el fraude en Medicaid de “forma enérgica y eficaz”.

La reciente decisión forma parte de una serie de acciones que la administración de Trump ha llevado a cabo ante los numerosos casos de fraude en los programas de seguro médico público.

¿Cómo afecta esto a los migrantes?

Como complemento de los hechos, un artículo del medio La Nación detalló que esta suspensión de los pagos federales, sumada a los casos de fraude, afecta directamente a los migrantes que forman parte del programa.

Según La Nación, más del 50% de los casi 14 millones de beneficiarios del programa Medi-Cal —nombre de Medicaid en California— son latinos.

El medio señala que, hasta el momento, la suspensión de los fondos de Medicaid no supone una cancelación directa del servicio de cobertura médica, sino que representa una presión para combatir los casos de fraude y justificar gastos considerados “cuestionables”.

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