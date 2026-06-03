Cámara de Representantes desafía a Trump: ¿de qué trata la medida para frenar la participación militar de EE. UU. en Irán?

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles 3 de junio una resolución que busca limitar la participación militar del país en el conflicto con Irán y exigir que cualquier intervención prolongada cuente con autorización del Congreso.

La medida, respaldada por demócratas y cuatro legisladores republicanos, representa un revés político para el presidente Donald Trump, quien ordenó la ofensiva contra la República Islámica sin el aval previo del Legislativo, según los promotores de la iniciativa.

La resolución fue aprobada con 215 votos a favor y 208 en contra. Sus impulsores argumentan que la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra y que la Ley de Poderes de Guerra de 1973 exige autorización legislativa para mantener hostilidades militares durante períodos prolongados.

La iniciativa establece que el presidente debe retirar a las fuerzas armadas estadounidenses de las hostilidades contra Irán, salvo que exista una declaración formal de guerra o una autorización específica del Congreso. Aunque el texto fue aprobado en la Cámara Baja, todavía debe ser sometido a votación en el Senado antes de ser enviado a la Casa Blanca.

¡¡Golpe a Donald Trump!!



La Cámara aprobó la Resolución de Poderes de Guerra - 215-208 - que requerirá la aprobación del Congreso sobre la Guerra con Irán.



La guerra contra Irán, se va acabar.



Por eso Trump, quiere intervenir en México.

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¿Qué busca la resolución aprobada por la Cámara?

El objetivo principal de la medida es reforzar la supervisión del Congreso sobre las acciones militares de Estados Unidos en el extranjero y limitar la capacidad del Ejecutivo para involucrar al país en conflictos armados sin respaldo legislativo.

Los promotores sostienen que Trump ordenó la ofensiva militar contra Irán sin la autorización requerida, mientras que la Casa Blanca defiende que el mandatario actuó dentro de sus atribuciones constitucionales como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

La propuesta también busca evitar que el conflicto escale sin el consentimiento de los representantes electos, en un contexto de creciente debate sobre el alcance de los poderes presidenciales en materia de seguridad nacional y política exterior.

Cuatro republicanos se unen a los demócratas

La votación marcó un hecho poco habitual en el Congreso estadounidense. Los republicanos Brian Fitzpatrick, de Pensilvania; Thomas Massie, de Kentucky; Tom Barrett, de Michigan; y Warren Davidson, de Ohio, votaron junto con los demócratas para respaldar la resolución.

Se trata de la primera vez que la Cámara de Representantes aprueba una medida relacionada con la guerra en Irán. La iniciativa se suma a una resolución similar que avanzó previamente en el Senado, donde también ha surgido preocupación por la falta de autorización legislativa para las operaciones militares.

El respaldo de estos congresistas republicanos fue interpretado como una muestra de desacuerdo con la estrategia de Trump respecto al conflicto y evidencia divisiones dentro de su propio partido sobre la intervención militar estadounidense.

A pesar de la aprobación en la Cámara Baja, la resolución enfrenta importantes obstáculos para entrar en vigor. Primero deberá obtener el respaldo del Senado y, posteriormente, llegar al despacho de Trump.

En caso de ser aprobada por ambas cámaras, el mandatario tendría la facultad de vetarla. Para revertir un eventual veto presidencial sería necesario reunir una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado, un escenario considerado poco probable debido a la actual composición del Congreso.

Por esa razón, analistas consideran que el alcance de la resolución es principalmente político y simbólico, aunque representa una señal del creciente debate en Washington sobre la participación militar estadounidense en el conflicto con Irán.

Trump insiste en que podría alcanzarse un acuerdo de paz

Mientras el Congreso debatía la resolución, Trump aseguró que Estados Unidos e Irán podrían alcanzar un acuerdo de paz durante los próximos días.

El mandatario afirmó desde la Casa Blanca que las negociaciones continúan y señaló que existe la posibilidad de lograr un entendimiento durante el fin de semana. Además, indicó que Irán habría aceptado no desarrollar armas nucleares, aunque reconoció que todavía persisten incertidumbres sobre el resultado final de las conversaciones.

Trump también minimizó recientes incidentes militares ocurridos entre ambas partes y sostuvo que la situación permanece bajo control, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución negociada al conflicto.

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