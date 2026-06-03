“Puede llegar este fin de semana”: Qué dijo Trump sobre un posible acuerdo de paz alcanzado con Irán

El presidente Donald Trump aseguró este 3 de junio que Washington y Teherán podrían llegar a un acuerdo de paz "este fin de semana", luego de varias semanas manteniendo negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Durante un actor en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Donald Trump aseguró que, a pesar de que las negociaciones puedan llegar a un acuerdo, aún no está muy seguro de si eso realmente ocurrirá.

"Si sucede -y puede que no suceda, ¿Quién sabe?-, pero si sucede, podría ocurrir durante el fin de semana", dijo Trump a los medios.

El mandatario también fue cuestionado sobre misiles balísticos que fueron lanzados por Irán en países vecinos como Kuwait, así como la respuesta estadounidense de atacar una estación de control terrestre militar en la isla iraní de Qeshm.

"Hubo algunos incidentes, no fue gran cosa, pero lo tuvimos bajo control; lo atajamos de raíz muy rápidamente, tal y como hace el mejor ejército del mundo", dijo Trump.

Además, el mandatario afirmó que la respuesta, tanto de Irán, como de Estados Unidos, fue "recíproca".

Trump on Iran:



The negotiation itself is going very well... It might not happen, but if it happens, it might happen over the weekend. pic.twitter.com/ukx5OhvXAP — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

"No obstante, algunas personas podrían argumentar que (los iraníes) fueron provocados levemente, dado que nosotros habíamos tomado una medida contundente por un motivo distinto. Así que, en cierto modo, estaban respondiendo en reciprocidad", afirmó Trump.

El presidente de EE. UU. ya había mencionado la semana pasada que él tomaría una decisión final sobre un borrador de Irán para garantizar un acuerdo de paz.

Sin embargo, habría regresado el texto de regreso a Teherán al argumentar que debían cambiar enmiendas, principalmente sobre el desmantelamiento del programa nuclear iraní.

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