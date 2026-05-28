Falta la aprobación de Trump: El preacuerdo que habrían alcanzado EE. UU. e Irán durante las negociaciones

Estados Unidos confirmó este 28 de mayo un preacuerdo alcanzado con Irán en las negociaciones para desbloquear el estrecho de Ormuz y prolongar el alto al fuego, el cual solo requeriría la aprobación del presidente Donald Trump.

Previamente, el medio Axios informó sobre el preacuerdo alcanzado por ambos países, pero este jueves la información fue confirmada por numerosas fuentes del Gobierno estadounidense.

Axios citó a dos altos funcionarios de EE. UU., quienes explicaron que el acuerdo estipula que la navegación a través del estrecho de Ormuz volverá a operar “sin restricciones”.

El medio digital señaló que no se impondrá ningún tipo de peaje en el estrecho, mientras que EE. UU. también levantará el bloqueo marítimo impuesto contra buques que salen y llegan a puertos de Irán.

El preacuerdo también incluiría un compromiso de Irán para no desarrollar armas nucleares, una exigencia que Donald Trump ha planteado al país de Medio Oriente para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

🇺🇸‼️| LO ÚLTIMO — Axios reveló que negociadores de Estados Unidos e Irán ya alcanzaron un acuerdo preliminar para extender el cese al fuego y avanzar en negociaciones nucleares, aunque el pacto todavía necesita la aprobación final de Donald Trump. El borrador incluiría… pic.twitter.com/tSajDZi9IU — RAV Español (@RAVEspanol) May 28, 2026

Sin embargo, el preacuerdo aún no establece condiciones respecto de limitar el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica. Ese asunto sería abordado durante la extensión de 60 días del alto al fuego entre ambos países.

Estados Unidos también se habría comprometido a “considerar” el levantamiento de sanciones contra Irán y la liberación de sus fondos, los cuales permanecen congelados.

🚨 ÚLTIMA HORA | EE.UU. e Irán alcanzan un acuerdo preliminar para abrir el estrecho y comenzar las conversaciones nucleares, pero Trump aún debe dar su visto buenohttps://t.co/G9lnzll8ww — CNN en Español (@CNNEE) May 28, 2026

Axios señaló que el preacuerdo había sido alcanzado el pasado 26 de mayo, pero todavía requería la aprobación de los líderes de ambos países.

Mientras Irán confirmó que dio luz verde al acuerdo, Axios afirmó que Trump no quiso aprobarlo de inmediato.

Ambos países han intensificado durante la última semana sus esfuerzos en las negociaciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, bajo la mediación de Pakistán.

Mientras la Casa Blanca afirmaba que “sería cuestión de días” alcanzar un acuerdo, Irán contrastó esas declaraciones al asegurar que este no será “inminente”.

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