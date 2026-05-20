“Necesitamos respuestas correctas”: Trump presiona a Irán para lograr acuerdos en negociaciones con EE. UU.

Este 20 de mayo, el presidente Donald Trump dijo que espera que en las negociaciones que Washington mantiene con Irán se den “las respuestas correctas” para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

“Si no obtenemos las respuestas correctas, todo se precipitará muy rápidamente. Todos estamos listos para actuar. Tenemos que obtener las respuestas correctas; tendrían que ser respuestas totalmente buenas, al 100%”, afirmó el mandatario en una declaración a los medios.

Trump recalcó que “era necesaria” la intervención de Estados Unidos en Irán debido al riesgo nuclear que representaba el país de Medio Oriente.

“Porque iban a tener un arma nuclear, pero eso iba a terminar pronto, de una forma u otra”, señaló Trump.

Con respecto a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán, que afectan directamente el día a día de los estadounidenses, Trump dijo que eventualmente el precio del petróleo “caerá en picado”.

“Tenemos 1,600 barcos en el estrecho (de Ormuz) cargados de petróleo que van a salir muy pronto”, agregó.

Finalmente, el mandatario habló sobre las conversaciones que sostuvo el pasado 17 de mayo con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acerca de una supuesta reanudación de los ataques a Irán, y dijo que la autoridad israelí “hará todo” lo que el mandatario estadounidense le pida.

“Él hará todo lo que yo quiera que haga. Es un admirador muy, muy leal”, insistió.

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