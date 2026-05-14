“Ofreció su ayuda”: Cómo China colaborará con EE. UU. en la guerra de Irán y en reabrir el estrecho de Ormuz

Durante la reunión que mantuvieron en Pekín, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su homólogo, Xi Jinping, le habría ofrecido “ayuda” con la guerra de Irán, así como con la reapertura del estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense dio una entrevista a la cadena Fox News desde China y afirmó que a Jinping le gustaría que EE. UU. e Irán llegaran a un acuerdo.

“Al presidente Xi le gustaría que se llegara a un acuerdo. Me dijo: ‘Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría serlo’”, dijo el presidente.

La entrevista completa se publicará la noche de este jueves y, como adelanto, Trump dijo que a Jinping también le gustaría una “reapertura del estrecho de Ormuz”.

Trump también aseguró que su homólogo le prometió que ya no brindará equipamiento militar a Irán.

“Dijo que no va a entregar equipo militar, lo cual es una declaración importante. Pero, al mismo tiempo, dijo que compran gran parte de su petróleo allí y que les gustaría seguir haciéndolo”, señaló.

NEW: President Trump tells @seanhannity that Chinese President Xi Jinping offered to assist the U.S. in negotiating with Iran to reopen the Strait of Hormuz.



Trump notes that China’s significant oil interests play a major role in its desire to keep the critical waterway open and… pic.twitter.com/I2Rm6JEE3B — Fox News (@FoxNews) May 14, 2026

Previo a su reunión, Washington le pidió a Pekín que tuviera un papel más activo en la guerra de Irán, al argumentar que el bloqueo en el estrecho de Ormuz afecta los intereses energéticos y comerciales de China.

Ambos mandatarios coincidieron durante la reunión en que Irán “no debe tener nunca” armas nucleares y en la necesidad de reabrir el estrecho para el transporte de hidrocarburos.

Actualmente, Trump se encuentra en China y se prevé que su visita dure hasta el próximo 15 de mayo. Se trata de su segunda visita a Asia, ya que la primera fue en el 2017, durante su primer mandato.

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