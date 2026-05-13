¿Ejercer presión?: Cómo EE. UU. busca convencer a China para que sea más activa en la guerra de Irán

Luego de que Donald Trump llegara este 13 de mayo a China para cumplir una agenda que incluye reunirse con el mandatario Xi Jinping, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que, entre los objetivos del viaje, está convencer al país asiático de asumir un “papel más activo” para frenar las acciones de Irán.

En concreto, Rubio afirmó que China puede influir para detener las acciones de Irán, específicamente en el golfo Pérsico, ya que considera que esta “crisis” amenaza directamente los intereses comerciales de ese país.

“Está en el interés de China resolver esto. Esperamos convencerlos de desempeñar un papel más activo para lograr que Irán abandone lo que está haciendo ahora y tratando de hacer ahora en el golfo Pérsico”, dijo Marco Rubio.

En una entrevista concedida a la cadena Fox News, el secretario también afirmó que tanto un bloqueo en el estrecho de Ormuz como una guerra general con Irán podrían tener repercusiones en China.

Rubio señaló que, luego de los intercambios de ataques registrados entre EE. UU. e Irán, “un carguero chino se vio afectado”.

“Los barcos chinos están atrapados ahí”, reiteró Marco Rubio.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirma que Washington espera convencer a China para que asuma un papel más activo para frenar las acciones de Irán en el golfo Pérsico.https://t.co/QAlHrr6Tb3 — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 13, 2026

En medio de la guerra entre EE. UU. e Irán, Washington ha intentado convencer a China de que reduzca su apoyo indirecto al país de Medio Oriente, para favorecer “una desescalada en ese lugar”.

🇺🇸🇨🇳 | TRUMP EN CHINA: El secretario de Estado Marco Rubio describe un esfuerzo de alto riesgo para presionar a China a fin de que ejerza presión sobre Irán por sus acciones en el Golfo Pérsico. pic.twitter.com/YlKYWsFgdG — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 13, 2026

Por su parte, Donald Trump también ha pedido en varias ocasiones a China —el mayor socio comercial de Irán— que contribuya a reabrir el estrecho de Ormuz.

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