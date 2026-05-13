Las imágenes que muestran la llegada de Trump a China para reunirse con Xi Jinping

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Las imágenes que muestran la llegada de Trump a China para reunirse con Xi Jinping

Donald Trump y varios de sus funcionarios llegaron este 13 de mayo a China para visitar a su homólogo Xi Jinping y cumplir su agenda en el país asiático.

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El presidente estadounidense Trump inicia su visita de Estado a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a bordo del Air Force One a Pekín, China, el 13 de mayo de 2026. El presidente Trump llegó a Pekín para una visita de Estado de gran importancia que se extenderá hasta el 15 de mayo. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 13 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Pekín para llevar a cabo una visita de Estado a China que se extenderá hasta el próximo 15 de mayo.

Se trata de la segunda visita del mandatario estadounidense al país asiático. La primera se llevó a cabo en el 2017, durante su primer mandato.

Donald Trump, quien llegó a Pekín a las 19.50 horas locales (11.50 GMT), estuvo acompañado por varios funcionarios, como el secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses, entre ellos Elon Musk, de Tesla; Jensen Huang, de Nvidia, y Tim Cook, de Apple.

Se prevé que Trump, sus funcionarios y la delegación se reúnan el próximo jueves 14 de mayo con el mandatario chino, Xi Jinping, para abordar asuntos como una tregua comercial, aspectos tecnológicos, Taiwán y la guerra en Irán.

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Al llegar a la pista de aterrizaje, Donald Trump fue recibido por Han Zheng, vicepresidente de China; Xie Feng, embajador de China en EE. UU., y Ma Zhaoxu, viceministro chino de Relaciones Exteriores.

Una cadena de televisión taiwanesa retransmite la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un salón de manicura en Taipéi, Taiwán, el 13 de mayo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Además, participaron más de 300 jóvenes chinos, una banda militar y una guardia de honor durante la llegada de Donald Trump.

Tras descender del Air Force One, Donald Trump levantó el puño ante los medios chinos mientras sonaba una banda militar. Posteriormente, el presidente se dirigió a una caravana.

Una persona observa en su smartphone la llegada del presidente estadounidense Donald Trump al Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital, en Pekín, China, el 13 de mayo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Medios chinos indicaron que la ruta desde el aeropuerto hasta el centro de Pekín estaba decorada con banderas de China y EE. UU. Además, algunos edificios mostraron mensajes luminosos de bienvenida.

La llegada de Trump a China también se volvió tendencia en las redes sociales de ese país, ya que la etiqueta de Trump alcanzó más de 8.3 millones de visualizaciones en Weibo, equivalente de X en China.

Agentes de policía montan guardia mientras miembros de las fuerzas de seguridad en motocicleta escoltan la comitiva del presidente estadounidense Donald Trump a su llegada a Pekín, China, el 13 de mayo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

En apenas dos días, Trump afrontará una agenda concentrada que incluirá reuniones bilaterales con Xi, una cena de Estado y actividades protocolarias en espacios emblemáticos del poder chino, como el Gran Palacio del Pueblo y Zhongnanhai, sede de la cúpula del Partido Comunista chino (PCCh).

Lea también: “No eres muy lista”: Por qué Trump llamó “tonta” a una reportera en la Casa Blanca

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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