¿Por qué Marco Rubio usó ropa similar a la de Maduro tras su captura?

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, apareció este martes en una fotografía a bordo del Air Force One usando el mismo modelo de ropa deportiva que llevaba el presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su captura en Caracas el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

La imagen fue publicada en X por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steve Cheung, quien escribió: “¡El secretario Rubio luciendo las Nike Tech ‘Venezuela’ en el Air Force One!”. En la fotografía, Rubio aparece recostado sobre una puerta del avión presidencial mientras viaja junto al presidente Donald Trump rumbo a China para reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping.

La vestimenta gris, compuesta por sudadero y pantalón deportivo, es el mismo modelo que utilizaba Maduro cuando fue trasladado bajo custodia estadounidense, según las fotografías difundidas por Trump en enero en Truth Social.

La imagen se viraliza en redes sociales

La publicación rápidamente se volvió viral en redes sociales y fue compartida principalmente por activistas republicanos y funcionarios vinculados a la Casa Blanca.

Las imágenes de Maduro utilizando el conjunto deportivo durante su captura se habían convertido previamente en tendencia global, generando memes, bromas y hasta disfraces inspirados en el exmandatario venezolano.

Reportes publicados después del operativo señalaron incluso un aumento en búsquedas y ventas del modelo deportivo tras la difusión de las fotografías.

La nueva imagen de Rubio volvió a generar comentarios y reacciones entre usuarios que interpretaron la publicación como una referencia directa a la caída de Maduro.

Rubio fue uno de los principales críticos de Maduro

Antes de la captura de Maduro en enero, Rubio se posicionó como uno de los funcionarios estadounidenses más críticos del Gobierno venezolano.

El ahora secretario de Estado calificó en varias ocasiones a Maduro como un gobernante “ilegítimo” y respaldó públicamente el uso de la fuerza militar estadounidense para lograr su captura en Caracas.

Rubio, de 54 años, también ha sido mencionado junto al vicepresidente J. D. Vance como una de las figuras republicanas con mayor proyección de cara a las elecciones presidenciales del 2028.

A principios del 2026, Trump afirmó que Rubio y Vance son “grandes líderes”, aunque describió al secretario de Estado como más “diplomático”.

Viaje a China en medio de tensiones con Pekín

La fotografía fue tomada durante el viaje oficial de Trump a China, donde sostendrá reuniones con Xi Jinping en medio de tensiones relacionadas con Taiwán, Irán y la relación comercial entre ambas potencias.

Rubio acompaña al mandatario estadounidense pese a continuar sancionado por Pekín desde el 2020 por sus posturas críticas sobre Hong Kong y Xinjiang.

China mantiene restricciones en su contra desde su etapa como senador republicano, aunque permitió su ingreso para esta visita diplomática.

La vestimenta de Maduro se convirtió en símbolo viral

La ropa deportiva usada por Maduro durante su captura se convirtió en uno de los símbolos visuales más comentados tras el operativo estadounidense realizado en Caracas.

Secretary of State Marco Rubio poses on board Air Force One en route to China wearing Maduro’s ‘Nike Tech’ outfit pic.twitter.com/6PGD2vRk3q — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) May 13, 2026

Las fotografías del exmandatario venezolano esposado y vestido con el conjunto gris circularon ampliamente en plataformas digitales y medios internacionales durante semanas. La publicación de Rubio utilizando el mismo modelo volvió a colocar esa imagen en el centro de las conversaciones en redes sociales.

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