Trump y Xi frente a frente en Pekín: así fue la llegada del presidente de EE. UU. al corazón del poder chino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este jueves al Gran Palacio del Pueblo de Pekín, para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en la jornada central de su visita de Estado a China.

Trump, que aterrizó el miércoles por la noche en la capital china, fue recibido con honores por Xi, tras lo cual ambos escucharon los himnos de sus países y pasaron revista a las tropas en la entrada del Palacio, situado en la plaza de Tiananmén.

La cumbre entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, comenzó este jueves en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín tras los protocolos de bienvenida, en la jornada central de la visita de Estado del republicano a China.

Ambos líderes abordarán una agenda marcada por la tregua comercial entre las dos mayores economías del mundo, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán, en un encuentro al que Trump llega acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses entre los que figuran Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) o Tim Cook.

Imágenes de la visita

Donald Trump llega al Gran Palacio del Pueblo, en Pekín, para una ceremonia oficial durante su visita de Estado a China. (Foto Prensa Libre: EFE)

Donald Trump pasa revista a una guardia de honor durante la ceremonia de bienvenida en el Gran Palacio del Pueblo, en Pekín. (Foto Prensa Libre: EFE)