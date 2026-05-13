Hombres armados irrumpen en panadería y matan a balazos a vecino de Nuevo San Carlos

Héctor Francisco Juárez, de 46 años, murió a balazos este miércoles 13 de mayo en el kilómetro 191 de la ruta RD-REU-06, aldea La Libertad, Nuevo San Carlos, Retalhuleu, reportaron cuerpos de socorro.

Según versiones preliminares, la víctima salió de su vivienda para comprar pan, descendió de su vehículo y, al ingresar al negocio, fue sorprendida por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones y luego huyeron del lugar.

Socorristas acudieron a la escena y localizaron al hombre en el interior de la panadería con múltiples heridas de bala. El socorrista Fridel López informó que, tras la evaluación correspondiente, se confirmó que la víctima había muerto debido a la gravedad de las lesiones.

Agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el área mientras esperaban la llegada del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver y la recolección de evidencias balísticas, que serán fundamentales para establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

Este es el segundo ataque armado reportado en Nuevo San Carlos durante el presente mes. El 4 de mayo último, otro hecho violento ocurrió frente al salón municipal de la localidad, donde un hombre murió y otro resultó herido de gravedad en un ataque armado perpetrado por desconocidos.

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