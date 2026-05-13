Estos son los cuatro regímenes que podrán seguir usando Declaraguate, según la SAT

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) iniciará en junio del 2026 la primera fase obligatoria de eliminación del llenado de formularios en Declaraguate, como parte del proceso de migración hacia la Agencia Virtual.

El cambio impactará primero a los contribuyentes especiales grandes, medianos y regionales, quienes deberán presentar varias declaraciones tributarias exclusivamente mediante la Agencia Virtual.

La medida forma parte de la estrategia de modernización tributaria de la SAT, que busca centralizar información, automatizar procesos y fortalecer la fiscalización en tiempo real.

Primera fase: contribuyentes especiales grandes, medianos y regionales

La SAT confirmó que el 2 de junio del 2026 será obligatorio utilizar Agencia Virtual para 6 mil 438 contribuyentes especiales.

En esta etapa quedarán comprendidos:

Contribuyentes Especiales Grandes

Contribuyentes Especiales Medianos

Contribuyentes Especiales Regionales

Estos contribuyentes ya no podrán utilizar Declaraguate para llenar determinados formularios tributarios y deberán realizar sus declaraciones desde Agencia Virtual.

La obligación aplicará desde las declaraciones correspondientes a mayo del 2026.

Segunda fase: régimen general del IVA

La segunda etapa comenzará el 1 de septiembre del 2026.

A partir de esa fecha, el uso exclusivo de Agencia Virtual se extenderá a 310 mil 499 contribuyentes inscritos en el régimen general del IVA.

Con ello, la SAT ampliará el nuevo modelo digital a una base mucho más amplia de usuarios tributarios.

Qué regímenes no serán afectados

Las autoridades tributarias explicaron que el cambio no aplicará para otros regímenes distintos a los especiales grandes, medianos, regionales y al régimen general del IVA.

Para estos contribuyentes, los mecanismos actuales continúan vigentes mientras la SAT no anuncie nuevas disposiciones.

Entre los excluidos se encuentran:

Régimen de IVA Pequeño Contribuyente

Régimen Electrónico de Pequeño Contribuyente

Régimen Especial Primario (sector agrícola y artesanías)

Régimen Especial Agropecuario (pecuario, hidrobiológico y apícola)

No obstante, la SAT indicó que algunos contribuyentes también pueden gestionar declaraciones sugeridas desde Agencia Virtual o mediante la App FEL.

Formularios que dejarán Declaraguate

La SAT informó que cinco formularios pasarán a utilizarse únicamente desde Agencia Virtual, únicamente para los regímenes afectados que se indican en la primera y segunda fase de esta nota:

SAT-1311 ISR Opcional Mensual

SAT-1361 ISR Trimestral

SAT-1411 ISR Anual

SAT-2237 IVA General

SAT-1608 Impuesto de Solidaridad (ISO)

Actualmente, algunos formularios todavía pueden utilizarse tanto en Declaraguate como en Agencia Virtual, pero esa posibilidad desaparecerá gradualmente.

Cuatro herramientas que deberán utilizar los contribuyentes

Como parte del nuevo esquema digital, la SAT también habilitó distintas herramientas electrónicas para cumplir obligaciones tributarias. Para los regímenes que deberan migrar de Declaraguata a Agencia virtual

Retenciones Web: Será la plataforma única para emitir constancias y declarar retenciones del IVA e ISR por facturación recibida. Sistema de Inventarios Electrónico: Permitirá reportar existencias de bienes disponibles para la venta, conforme a los plazos establecidos en el Código Tributario. Gestión de Rentas del Trabajo Web: A partir del 2026, todos los Contribuyentes Especiales Grandes, Medianos y Regionales deberán utilizar la versión web para reportar retenciones de ISR a empleados. La SAT indicó que este sistema permitirá carga masiva de datos y conciliación inmediata con el formulario SAT-1331. Verificador Integrado: Será una herramienta obligatoria para consultar si proveedores tienen omisiones en afiliación de IVA o ISR o aparecen como “no localizados”. La SAT explicó que esta validación ayudará a evitar impugnaciones de crédito fiscal.

Fiscalización más rápida

El especialista tributario Oscar Chile Monroy, quien compartió detalles sobre esta migración, advirtió que uno de los principales cambios será la rapidez en los cruces de información.

Con la integración de la facturación electrónica, las declaraciones tributarias y los movimientos asociados al NIT, la SAT podrá detectar inconsistencias prácticamente en tiempo real.

Esto obligará a los contribuyentes a revisar de forma constante su información fiscal y a mantener controles más precisos en sus registros contables.