Trump y Xi Jinping discuten sobre Taiwán, Irán y la guerra en Ucrania en cumbre bilateral en China

Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump, abordaron durante su reunión en Pekín asuntos internacionales y regionales como Oriente Medio, la guerra en Ucrania y la península coreana.

Xi Jinping afirmó que Taiwán es “el asunto más importante” de la relación bilateral y advirtió a su homólogo estadounidense que, si se gestiona bien, los vínculos entre ambas potencias podrán mantener una “estabilidad general”, pero si se “maneja mal”, los dos países podrían llegar incluso a un conflicto y a una situación peligrosa en sus relaciones, según la prensa estatal china.

También sostuvo que la independencia taiwanesa y la paz en el estrecho de Taiwán son “incompatibles”. A criterio de Xi Jinping, la estabilidad en la región constituye el denominador común entre China y Estados Unidos.

Xi Jinping afirmó ante Trump que “no hay ganadores en una guerra comercial” y que los vínculos económicos entre ambas naciones son de “beneficio mutuo”.

La reunión entre Xi Jinping y Trump ocurre tras la tregua comercial pactada en octubre del 2025, que redujo parte de las tensiones arancelarias, aunque persisten disputas sobre tecnología, tierras raras, acceso al mercado chino y compras de productos estadounidenses.

Trump visita China acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos como Elon Musk, de Tesla; Tim Cook, de Apple; Jensen Huang, de Nvidia, y responsables de Boeing, BlackRock, Visa, Mastercard, Meta y Goldman Sachs.

Safeguarding peace and stability across the Taiwan Strait is the biggest common denominator between China and the United States, Chinese President Xi Jinping said on Thursday when holding talks with U.S. President Donald Trump in Beijing. #XiTrumpMeeting pic.twitter.com/rHrnnV3lG0 — China Xinhua News (@XHNews) May 14, 2026

“Debemos ser socios, no rivales; alcanzar el éxito juntos, buscar la prosperidad común y forjar un camino correcto para que las grandes potencias se relacionen en esta nueva era”, apuntó Xi Jinping tras recibir con honores militares a Trump y a su gabinete en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín y comenzar la primera ronda de diálogo entre ambas delegaciones.

La Casa Blanca informó que durante la primera reunión de la cumbre bilateral en Pekín, Trump y Xi Jinping coincidieron en que Irán no puede tener “nunca” armas nucleares y en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de hidrocarburos sin cobro de derechos de paso.

“Ambas partes acordaron que el estrecho de Ormuz debe seguir abierto para sostener el libre flujo de energía. El presidente Xi dejó clara la oposición de China a la militarización del estrecho y a cualquier esfuerzo para cobrar un peaje por su uso”, aseguró el Gobierno estadounidense.

Según la Casa Blanca, Xi Jinping “expresó su interés” en adquirir más crudo estadounidense para reducir la dependencia de China del petróleo proveniente del golfo Pérsico.

From the Bilateral Meeting in Beijing:



President Trump had a good meeting with President Xi of China. pic.twitter.com/WaH8hR1ZV3 — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

Ambos países se comprometieron a aumentar la cooperación económica y a “expandir el acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses e incrementar las inversiones chinas en nuestra industria”, destacó la Casa Blanca.

Por su parte, Trump solicitó a su par chino seguir trabajando para contener el flujo de precursores del fentanilo que llegan a Estados Unidos y pidió a Pekín aumentar las compras de productos agrícolas estadounidenses.

La reunión de trabajo, en el primer día de la visita de Trump a Pekín, duró más de dos horas.

El primer ministro chino, Li Qiang, declaró ante una delegación de empresarios estadounidenses que China y Estados Unidos “pueden y deben seguir siendo amigos y socios”.

Chinese President Xi Jinping held talks with visiting U.S. President Donald Trump at the Great Hall of the People in Beijing on Thursday.

"Can China and the United States overcome the Thucydides Trap and create a new paradigm of major-country relations? Can we meet global… pic.twitter.com/Mw9H3QdJF4 — China Xinhua News (@XHNews) May 14, 2026

Durante el banquete de Estado celebrado en Pekín con motivo de la visita oficial de Estados Unidos, Trump invitó a Xi Jinping y a su esposa a visitar la Casa Blanca el 24 de septiembre.

En su intervención, el republicano calificó la relación entre Estados Unidos y China como “una de las más importantes de la historia”, a la vez que brindó por la “prosperidad” de ambos países.

“Los estadounidenses y los chinos compartimos muchas cosas en común. Valoramos el trabajo duro, el valor y los logros. Amamos a nuestras familias y a nuestros países”, afirmó Trump.

En el banquete, Xi Jinping añadió además un guiño al lema político de Trump al afirmar que el “gran rejuvenecimiento” de China y el objetivo de “hacer Estados Unidos grande de nuevo” pueden avanzar en paralelo.

Chinese President Xi Jinping and U.S. President Donald Trump visited the Temple of Heaven on Thursday in Beijing.

During their visit, Xi explained to Trump that in ancient times, state rituals were held at the Temple of Heaven, where then Chinese rulers prayed for national… pic.twitter.com/XJ5oXVrYJX — China Xinhua News (@XHNews) May 14, 2026

La agencia estatal Xinhua informó que ambos mandatarios acordaron apoyarse mutuamente en la organización de la reunión informal de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, y de la cumbre del G20, que se llevará a cabo el 14 y 15 de diciembre en Miami, Florida, Estados Unidos.