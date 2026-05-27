“Nadie lo controlará”: Por qué Trump descartó un acuerdo donde Irán tenía poder sobre el estrecho de Ormuz

Este 27 de mayo, el presidente Donald Trump descartó la posibilidad de un acuerdo con Irán en el que el país de Medio Oriente ejerza algún tipo de control sobre el estrecho de Ormuz, el cual permanece bloqueado en medio de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense reiteró que el estrecho de Ormuz, al ser aguas internacionales, “nadie puede venir a controlarlas”.

“Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar”, afirmó Trump.

Las declaraciones de Donald Trump se producen luego de que la televisión estatal de Irán difundiera un supuesto preacuerdo entre EE. UU. y Teherán, en el que el país de Medio Oriente se comprometía a reabrir el estrecho de Ormuz en coordinación con Omán.

Sin embargo, la Casa Blanca desmintió el supuesto preacuerdo difundido por Irán.

“A ellos les gustaría controlarlas. Nadie las va a controlar. Son aguas internacionales y Omán se comportará como los demás”, enfatizó Trump.

#ÚLTIMAHORA | Trump descarta un acuerdo que permita a Irán controlar el estrecho de Ormuz. pic.twitter.com/POlzB97nsp — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 27, 2026

El mandatario también negó que existiera alguna posibilidad de aliviar las sanciones económicas o desbloquear fondos contra Irán.

“No, no estamos hablando de ningún alivio de sanciones ni de dar dinero. Ni sanciones, ni dinero, ni nada”, afirmó.

No obstante, Trump aseguró que las negociaciones con Irán “avanzan favorablemente” y reiteró su amenaza de retomar la ofensiva militar si el diálogo fracasa.

“Nos está yendo muy bien. Creo que están empezando a darnos las cosas que tienen que darnos, y si lo hacen, será estupendo; y si no lo hacen, entonces el hombre a mi izquierda (el secretario de Defensa, Pete Hegseth) va a acabar con ellos”, afirmó el mandatario.

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