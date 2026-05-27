Los aliados de Estados Unidos en Asia están tratando de protegerse de la imprevisibilidad de Trump

Mientras China muestra una mayor disposición a presionar a sus vecinos y el presidente Donald Trump introduce oleadas de imprevisibilidad en los asuntos mundiales, Japón y Corea del Sur se unen como naciones más pequeñas que redefinen el equilibrio geoestratégico en Asia, a pesar de su compleja historia. La creciente urgencia que sienten las naciones de todo el mundo por aislarse de las grandes potencias quedó patente cuando el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, recibió la semana pasada a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, para una cumbre de dos días en Andong, ciudad natal de Lee, que incluyó un banquete y un espectáculo tradicional de fuegos artificiales.

La visita, marcada por un ambiente de cordialidad, tenía como objetivo corresponder a una reunión celebrada en enero en la ciudad natal de Takaichi. En Asia, al igual que en Europa, la aparente ambivalencia de Trump respecto del valor de los aliados ha suscitado una sensación de urgencia entre los países cuya seguridad dependía tradicionalmente de estrechos lazos con Washington, pero que también se enfrentan a la complicación añadida de una fuerte dependencia económica de China. La guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán ha incrementado aún más la incertidumbre, y ha impulsado a las naciones asiáticas a buscar apoyo mutuo. Japón se encuentra en el centro del esfuerzo por reforzar el orden de seguridad liderado por EE. UU. en la región de Asia-Pacífico.



En las últimas semanas, Takaichi ha estado promoviendo una estrategia diplomática que posiciona a Tokio como líder desde el Pacífico hasta el Índico, con el objetivo implícito de contener a China. Según los expertos, este esfuerzo nipón se ha vuelto aún más importante ahora que EE. UU. está centrado en Oriente Medio. Japón se considera el actor estable que garantiza que el equilibrio de disuasión en es región no se derrumbe, incluso —o especialmente— cuando Washington está distraído. “La guerra con Irán ha desencadenado otro cambio geopolítico”, afirmó Kunihiko Miyake, director de investigación del Instituto Canon de Estudios Globales, con sede en Tokio, y exdiplomático japonés. “Y para responder a ese cambio, Japón no tiene tiempo para quedarse en Washington charlando ociosamente”.

A principios de este mes, en Vietnam y Australia, y la semana pasada en Corea del Sur, Takaichi presentó planes para reunir a estos países y destinar aproximadamente US$10 mil millones a medidas de emergencia para hacer frente a la escasez de combustible y las interrupciones en la cadena de suministro causadas por la guerra contra Irán, además de promover nuevas medidas para que el continente, dependiente del petróleo, sea más resiliente energéticamente en el largo plazo. Japón también ha firmado acuerdos de defensa con Filipinas y con países de la Otán, especialmente, a la luz de la guerra de Rusia contra Ucrania, que algunos en Tokio temen que pueda envalentonar a Pekín para atacar Taiwán.

Takaichi promueve su versión de la estrategia diplomática de Japón para un "Indo-Pacífico libre y abierto", término acuñado por su mentor y predecesor, Shinzo Abe. Takaichi, una defensora de la seguridad que asumió el cargo el pasado otoño, ahora da continuidad a los esfuerzos de Abe mediante el aumento de los acuerdos militares, energéticos y de minerales críticos con naciones de Asia-Pacífico que enfrentan amenazas por parte de China. A diferencia de los esfuerzos del primer ministro canadiense, Mark Carney, por movilizar a las potencias medianas contra la coerción económica estadounidense y el orden internacional liderado por la Casa Blanca, la estrategia en esta región es más matizada: las potencias medianas se están acercando, mientras que cada una busca formas de estabilizar su propia relación de seguridad con Washington.

“La visión de Carney de que las potencias medianas contrarresten a EE. UU. y diversifiquen sus economías no funciona para Japón, Corea o Australia, porque la amenaza de China, la sombra de China, es demasiado grande”, dijo Michael Green, director sénior de Asuntos Asiáticos en el Consejo de Seguridad Nacional durante la presidencia de George W. Bush. “Por muy inquietante que haya sido la política arancelaria y de alianzas de Donald Trump, no hay alternativas a EE. UU.”, dijo Green. “Y el problema de China es mucho mayor”. La visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a Pekín la semana pasada, justo después de la cumbre que Trump celebró allí, no hizo sino reforzar la creciente influencia y el dominio de China.

China y Rusia

Desde Pekín, la visita de Putin fue una oportunidad para que el líder Xi Jinping hiciera gala de su poderío diplomático. “Recibir visitas consecutivas de Trump y Putin es una excelente muestra de la creciente influencia diplomática de Pekín y su papel único en el trato con potencias rivales”, dijo Wan Qingsong, vicedecano del Instituto de Estudios Rusos y Euroasiáticos de la Universidad Normal del Este de China, con sede en Shanghái. Si bien Putin y Xi no lograron alcanzar un acuerdo definitivo sobre el nuevo gasoducto propuesto por Rusia, destacaron su sólida relación y firmaron un amplio paquete de acuerdos en materia de comercio, educación, tecnología y otros ámbitos. Xi afirmó que las relaciones se encontraban en su punto más alto de la historia.



Según los analistas, la visita puso de manifiesto que Rusia es el socio preferido de China, a pesar de los esfuerzos de Trump por conseguir grandes victorias en Pekín y presentar a EE. UU. y China como socios iguales en la gestión del orden mundial. Desde el 2022, China ha intensificado sus esfuerzos por reconfigurar las relaciones entre las grandes potencias, profundizando su asociación estratégica con Rusia, gestionando la competencia con EE. UU. mediante un compromiso pragmático y posicionando a las naciones de Asia y África frente a lo que Pekín denomina una hegemonía liderada por Washington. Xi y Putin discutieron planes para profundizar la cooperación con el fin de "orientar la reforma del sistema de gobernanza global en la dirección correcta", según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, en referencia a EE. UU., según los analistas.



El viaje de Putin fue "una garantía de que las relaciones entre China y Rusia, que ya se encuentran en un nivel muy alto, no son una medida de contingencia ni un acercamiento bajo la presión occidental", incluso mientras Pekín y Washington buscan la estabilidad en su relación, a menudo volátil, dijo Zhao Long, investigador principal de los Institutos de Estudios Internacionales de Shanghái, afiliados al Estado. Zhao afirmó que la proximidad temporal de las visitas de Trump y Putin pudo haber sido una "coincidencia técnica", pero que China también intentaba enviar un mensaje estratégico: que "no tiene que elegir entre EE. UU. y Rusia". “China no debilitará su relación con Rusia solo porque las relaciones entre China y EE. UU. estén experimentando una distensión temporal”, declaró Zhao. “Tampoco buscará la confrontación con EE. UU. en aras de profundizar la coordinación con Rusia”.

Japón y Corea del Sur

China fue uno de los temas principales de la agenda durante el viaje de Takaichi a Corea del Sur la semana pasada, donde se reunió con Lee en Andong, en el sureste del país. Takaichi y Lee acordaron colaborar para estabilizar la cadena de suministro y mitigar la volatilidad energética derivada de la guerra con Irán. En un momento distendido, intercambiaron gafas y posaron para una foto. Antes de la cena, Lee anunció que la comida se había preparado sin chile en polvo. (La comida coreana es mucho más picante que la japonesa). Los dos líderes son aliados poco probables. Takaichi, un nacionalista conservador, ha defendido durante mucho tiempo el pasado bélico de Japón.

Lee es un liberal con un largo historial de críticas a Japón por las animosidades persistentes derivadas de la ocupación japonesa de Corea. Sin embargo, han tomado medidas pragmáticas para mantenerse unidos mientras se enfrentan a una administración estadounidense inestable. Seúl también es una pieza importante de la estrategia de disuasión de Tokio, que quiere contrarrestar el dominio económico de China y afianzar el apoyo de Corea del Sur mientras las relaciones entre Japón y China atraviesan un momento delicado. Pekín desconfía de Takaichi debido a su política belicista hacia China y su apoyo manifiesto a Taiwán, una isla democrática que el Partido Comunista nunca gobernó pero que reclama como propia.

Un comunicado conjunto emitido tras la cumbre Putin-Xi condenó los intentos de "remilitarización" de Japón, sus "ambiciones nucleares" y sus "provocaciones de extrema derecha". (Rusia y Japón mantienen una antigua disputa territorial por las islas Kuriles, o Territorios del Norte). Corea del Sur transita por un camino delicado. China es su principal socio comercial, y Seúl necesita la ayuda de Pekín para lidiar con Corea del Norte. Además, Seúl quiere evitar tomar partido en la disputa diplomática entre Japón y China. Las espinosas tensiones históricas derivadas de la ocupación japonesa han dificultado durante mucho tiempo la cooperación entre Tokio y Seúl a un nivel más profundo.

Si bien la visión de los surcoreanos sobre Japón es cada vez más positiva, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, el acercamiento es frágil. "Las relaciones han mejorado muchísimo", dijo Miyake, del Instituto Canon. "Pero sigo pensando que habrá muchos altibajos en el futuro. No espero que las relaciones mejoren de forma lineal".