¿Hay que salir de EE. UU.? el nuevo requisito anunciado por el Gobierno de Trump para obtener la green card

El Gobierno de Donald Trump anunció este 22 de mayo un nuevo requisito para todos los migrantes que se encuentran en el país de forma temporal y desean obtener una residencia permanente (conocida popularmente como green card).

El nuevo requisito consiste en que los migrantes temporales deberán salir obligatoriamente de Estados Unidos para tramitar el proceso ante el consulado estadounidense en su lugar de origen.

De acuerdo con declaraciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), esta disposición ya estaba estipulada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

La USCIS agregó que, aunque la norma ya existía, los anteriores gobiernos estadounidenses no la habían hecho cumplir.

Bajo esta nueva disposición, las personas afectadas serán aquellas con visas temporales destinadas a trabajo, turismo o estudios.

¿Qué visas afecta esta disposición?

Esta nueva disposición del Gobierno de Donald Trump afectará las visas temporales, conocidas también como visas de no inmigrante.

Dentro de esta categoría se encuentran las visas B-1 y B-2, utilizadas por quienes viajan a Estados Unidos por negocios o turismo; y las visas F-1 y M-1, enfocadas en estudiantes de programas académicos.

También afectará visas otorgadas para varias categorías de trabajo, como la H-1B, destinada a ocupaciones especializadas, y las H-2A y H-2B, para labores agrícolas y no agrícolas.

“Propósito original de la ley”

Originalmente, cuando migrantes temporales solicitaban un cambio en su estatus migratorio, lo hacían dentro de Estados Unidos y podían pedir su green card por distintos motivos, como matrimonio, empleo o reunificación familiar.

Este era un proceso que podía durar muchos años, pero los inmigrantes temporales obtenían renovaciones de sus visas.

Ahora, la nueva disposición de Trump busca que los solicitantes de una green card regresen a sus países de origen para tramitarla en los consulados del Departamento de Estado.

“Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración. De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la ‘green card’ deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, dijo el portavoz de la USCIS, Zach Kahler.

Kahler indicó que esta medida permitirá “reducir la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente en Estados Unidos”.

“La ley se redactó de esta manera por una razón y, aunque se ha ignorado durante años, cumplirla contribuirá a que nuestro sistema sea más justo y eficiente”, agregó.

Lea también: ¿Exoneraciones en examen de inglés? Quiénes quedan exentos en prueba para obtener ciudadanía de EE. UU.