¿Hay que salir de EE. UU.? el nuevo requisito anunciado por el Gobierno de Trump para obtener la green card

Internacional

¿Hay que salir de EE. UU.? el nuevo requisito anunciado por el Gobierno de Trump para obtener la green card

El Gobierno de Trump ahora exigirá a los migrantes temporales salir de EE. UU. para poder solicitar la residencia permanente o "green card".

|

time-clock

Green Card

La Green Card es un documento de identidad para residentes de los Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El Gobierno de Donald Trump anunció este 22 de mayo un nuevo requisito para todos los migrantes que se encuentran en el país de forma temporal y desean obtener una residencia permanente (conocida popularmente como green card).

El nuevo requisito consiste en que los migrantes temporales deberán salir obligatoriamente de Estados Unidos para tramitar el proceso ante el consulado estadounidense en su lugar de origen.

De acuerdo con declaraciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), esta disposición ya estaba estipulada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

La USCIS agregó que, aunque la norma ya existía, los anteriores gobiernos estadounidenses no la habían hecho cumplir.

LECTURAS RELACIONADAS

Agentes federales llegan a Minneapolis para llevar a cabo operaciones de control de inmigración

¿Por votar ilegalmente? La razón por la que un exalcalde de Kansas fue detenido por el ICE

chevron-right
Green Card

¿Más estrictos? Qué revisará la administración de Trump en las redes sociales de los solicitantes de una Green Card

chevron-right

Bajo esta nueva disposición, las personas afectadas serán aquellas con visas temporales destinadas a trabajo, turismo o estudios.

¿Qué visas afecta esta disposición?

Esta nueva disposición del Gobierno de Donald Trump afectará las visas temporales, conocidas también como visas de no inmigrante.

Dentro de esta categoría se encuentran las visas B-1 y B-2, utilizadas por quienes viajan a Estados Unidos por negocios o turismo; y las visas F-1 y M-1, enfocadas en estudiantes de programas académicos.

También afectará visas otorgadas para varias categorías de trabajo, como la H-1B, destinada a ocupaciones especializadas, y las H-2A y H-2B, para labores agrícolas y no agrícolas.

LECTURAS RELACIONADAS

UTQIAGVIK, ALASKA - AUGUST 10: A new American citizen hlds an envelope with her U.S. citizenship certificate following a naturalization ceremony on August 10, 2023 in Utqiagvik, Alaska. Located along the Arctic Ocean, Utqiagvik is the northernmost settlement in the United States. Formerly known as Barrow, the town of nearly 5,000 people is mostly populated by indigenous Iñupiat, but also with a growing immigrant population. This year U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), who held the ceremony, launched a nationwide effort to bring immigration services to remote locations to help legal immigrants, often green card holders, to become American citizens. In the case of Utqiagvik, petitioners would have normally needed to take the two-hour flight to Anchorage, often multiple times, for citizenship appointments. The USCIS effort puts into effect the Biden Administration's Executive Order 14012, Restoring Faith in Our Legal Immigration Systems and Strengthening Integration and Inclusion Efforts for New Americans. The order, issued on February 2, 2021, instructs U.S. government agencies to promote citizenship through naturalization, improve the naturalization process overall and reduce wait times for applicants. It also revoked a Trump-era memorandum designed to slow and ultimately restrict legal immigration. John Moore/Getty Images/AFP (Photo by JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

USCIS pausará trámites y afectará a migrantes: ¿Qué pasará con los visados y las Green Cards?

chevron-right
Green Card Joe Biden

Revisión exhaustiva de Green Cards: Planean revocar las otorgadas durante gobierno de Biden

chevron-right

“Propósito original de la ley”

Originalmente, cuando migrantes temporales solicitaban un cambio en su estatus migratorio, lo hacían dentro de Estados Unidos y podían pedir su green card por distintos motivos, como matrimonio, empleo o reunificación familiar.

Este era un proceso que podía durar muchos años, pero los inmigrantes temporales obtenían renovaciones de sus visas.

Ahora, la nueva disposición de Trump busca que los solicitantes de una green card regresen a sus países de origen para tramitarla en los consulados del Departamento de Estado.

“Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración. De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la ‘green card’ deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, dijo el portavoz de la USCIS, Zach Kahler.

Kahler indicó que esta medida permitirá “reducir la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente en Estados Unidos”.

“La ley se redactó de esta manera por una razón y, aunque se ha ignorado durante años, cumplirla contribuirá a que nuestro sistema sea más justo y eficiente”, agregó.

Lea también: ¿Exoneraciones en examen de inglés? Quiénes quedan exentos en prueba para obtener ciudadanía de EE. UU.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Donald Trump Green card Latinos en Estados Unidos Residencia USCIS  
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '