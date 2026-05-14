¿Por votar ilegalmente? La razón por la que un exalcalde de Kansas fue detenido por el ICE

Medios internacionales han reportado el curioso caso de un exalcalde de Kansas que habría sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) por presuntamente haber votado de manera ilegal por Donald Trump en las elecciones del 2024.

De acuerdo con la historia citada por el medio El País, el exfuncionario, llamado José “Joe” Ceballos, podría enfrentar incluso un proceso de deportación.

¿Los motivos? En las elecciones presidenciales del 2024, Ceballos habría votado por Donald Trump pese a ser residente permanente y no ciudadano estadounidense.

El exfuncionario, de 55 años, es originario de México y llegó a Estados Unidos cuando tenía cuatro años. Según El País, en 1990 obtuvo la residencia permanente (green card).

Desde entonces construyó su vida en la pequeña comunidad de Coldwater, Kansas, donde no solo trabajó en diferentes proyectos comunitarios, sino que también formó una familia y posteriormente se convirtió en alcalde.

🚨BREAKING: The former mayor of a conservative Kansas town was taken into custody by immigration authorities Wednesday after acknowledging that he had voted in elections despite not being a US citizen.



Joe Ceballos, who was born in Mexico and is a legal permanent US resident,… pic.twitter.com/7ko75AKWO2 — Off The Press (@OffThePress1) May 14, 2026

El medio cita declaraciones de Ceballos, quien afirma que su problema comenzó hace mucho tiempo, cuando se registró para votar durante una excursión escolar.

Según Ceballos, él creía que tener la residencia permanente le permitía votar en las elecciones estadounidenses.

NEW: ICE Detains Non-Citizen Ex-Mayor After Years of Illegal Voting.



Joe Ceballos, a former Kansas mayor and green card immigrant, faces deportation after being detained by ICE for voting and holding local office as the mayor of a town illegally.



⬇️ A link to the full story is… pic.twitter.com/1Ri5CAd5dd — The National Pulse (@TheNatPulse) May 13, 2026

Ceballos fue acusado en noviembre del 2025 de delitos como votar sin estar legalmente habilitado y perjurio, cargos que pueden conllevar varios años de prisión.

Pero en abril de este año, el exfuncionario logró alcanzar un acuerdo con las autoridades y se declaró culpable de tres delitos menores de “conducta electoral indebida”. Según El País, recibió libertad condicional y tuvo que pagar una multa de US$2 mil.

Este mes, Ceballos recibió una notificación del ICE en la que le ordenaron presentarse en Wichita para ser procesado por las autoridades migratorias.

En ese momento, el exfuncionario declaró públicamente que votó por Trump en las elecciones del 2024 y, según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), podría ser expulsado de Estados Unidos si es condenado.

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