¿Más estrictos? Qué revisará la administración de Trump en las redes sociales de los solicitantes de una Green Card

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¿Más estrictos? Qué revisará la administración de Trump en las redes sociales de los solicitantes de una Green Card

La administración de Trump revisará las publicaciones de las redes sociales de los solicitantes de una residencia permanente para aprobarles el documento o no.

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Green Card

La Green Card es un documento de identidad para residentes de los Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Medios estadounidenses informaron recientemente que la administración de Donald Trump ha actualizado los criterios con los cuales los funcionarios de inmigración deben revisar las redes sociales de los solicitantes de residencia permanente (Green Card).

Según The New York Times y The Guardian, que citaron materiales internos de formación del Departamento de Seguridad Nacional, ahora los funcionarios deberán revisar si en las plataformas digitales de los solicitantes existe contenido o publicaciones consideradas “antiamericanas” o “antisemitas”, para someter a los postulantes a “un examen jurídico de alto nivel”.

Los medios señalan que las autoridades buscarán principalmente publicaciones o discursos “como la defensa de la causa palestina” o “la profanación de la bandera estadounidense”.

Además, los funcionarios migratorios recibirán el pseudónimo de “Defensores de la Patria” y deberán remitir a asesores jurídicos los casos que impliquen ideologías consideradas “radicales”.

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Los medios detallan que, dentro de la amplia definición de lo que la administración de Trump considera un “discurso problemático”, figuran, por ejemplo, publicaciones en las cuales se pida el fin de las acciones militares de Israel o banderas estadounidenses tachadas.

“La administración incluye las críticas a Israel como un factor potencialmente descalificante”, señala The New York Times.

El medio afirma que los materiales de formación fueron distribuidos en abril último a funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., entidad encargada de tramitar las solicitudes de residencia permanente.

“Según los documentos, los funcionarios de inmigración deben elevar todos los casos relacionados con «posibles conductas o ideologías antiamericanas y/o antisemitas» a sus superiores y a la oficina del consejero general de la agencia para su revisión”, indica el medio.

Lea también: El contexto migratorio más estricto de EE. UU: En estos casos se debería reemplazar la Green Card

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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