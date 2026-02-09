¿Exoneraciones en examen de inglés? Quiénes quedan exentos en prueba para obtener ciudadanía de EE. UU.

El proceso de naturalización consiste en varias pruebas que deben llevar a cabo las personas interesadas en obtener la ciudadanía de Estados Unidos.

Dentro de estas pruebas, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), se encuentran las de inglés y educación cívica, consideradas esenciales para que un solicitante pueda avanzar en su proceso de obtención de la ciudadanía.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses han informado recientemente que existe un grupo de aspirantes que podría quedar exento de la prueba de inglés durante su proceso de naturalización.

Según el medio Infobae, en un artículo relacionado con este asunto, las personas que tienen la posibilidad de no presentar el examen de inglés son adultos mayores. No obstante, las autoridades estadounidenses reiteraron que deben cumplirse ciertos criterios para que los aspirantes mayores puedan omitir dicha prueba.

El medio, que cita la página institucional de la USCIS, señala que la exención se otorga a los adultos mayores que han residido en EE. UU. durante un periodo prolongado.

En concreto, los adultos mayores que pueden quedar exentos de la prueba de inglés, según el medio y las autoridades estadounidenses, son los siguientes:

Adultos de 50 años o más que cuenten con al menos 20 años de residencia permanente legal en Estados Unidos.

Adultos de 55 años o más que hayan mantenido una residencia permanente durante 15 años o más.

Los adultos mayores aún deben presentar la prueba de educación cívica para continuar con el proceso de naturalización. No obstante, los aspirantes pueden realizarla en su idioma nativo.

En caso de que una persona no cumpla con estos criterios y desee aplicar al proceso de naturalización, debe reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con la USCIS:

Tener por lo menos 18 años al momento de presentar la solicitud.

Haber residido legalmente en Estados Unidos durante al menos cinco años.

Mantener una residencia continua en el país durante los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud.

Haber estado físicamente en Estados Unidos por al menos 30 meses dentro de ese período.

Haber residido en un estado o distrito bajo la jurisdicción de la USCIS durante al menos tres meses.

Demostrar “buen carácter moral”.

Tener la capacidad de leer, escribir y hablar inglés.

Poseer conocimientos fundamentales de educación cívica.

Demostrar apego a los principios de la Constitución de Estados Unidos.

